Rồng Nam Định vừa xuất hiện, dân mạng liền khẳng định: 'Một chín một mười' với rồng Nghệ An

Đến hiện tại, chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đường đua linh vật cũng đã trở nên rất sôi động. Bên cạnh những địa phương sở hữu linh vật rồng hoành tráng, uy nghiêm thì cũng có những nơi xuất hiện linh vật trông khá hài hước.

Mới nhất, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh rồng Nam Định được thiết kế từ cây xanh. Đáng chú ý, cả phần thân lẫn phần đầu rồng đều khiến dân tình phải bật cười vì tạo hình khá lạ.

(Video: Hình ảnh về rồng ở Nam Định khiến dân mạng cười ngất)

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, nếu không có phần thân uốn lượn thì có lẽ khó nhận ra đây là còn rồng; còn phần đầu được tạo hình quá đỗi hài hước và không có chút nào... giống rồng.

Hình ảnh rồng Nam Định đang gây chú ý trên mạng xã hội

Ngay sau khi hình ảnh về rồng Nam Định xuất hiện trên mạng xã hội khiến cư dân mạng lập tức nhớ đến rồng Nghệ An từng gây xôn xao trước đó.

Cụ thể, cư dân mạng từng được một phen cười ngất trước hình ảnh rồng Nghệ An. Theo đó, rồng Nghệ An cũng được tạo hình từ cây xanh. Dân mạng đánh giá con rồng này trông "lúc giống rắn, lúc giống lươn".

Trên thực tế, 2 con rồng ở TP Vinh, Nghệ An đang gây xôn xao MXH đã được tạo nên từ 10 năm nay. Ảnh: Kinh tế đô thị

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, hai linh vật rồng đang gây xôn xao mạng xã hội này thực chất không phải là linh vật của năm 2024. Cụ thể, 2 con rồng được tạo hình từ cây xanh này thực chất đã được Công ty Cổ phần công viên cây xanh TP Vinh sử dụng cây Si (hay còn có tên gọi khác là cây Cừa) tạo nên từ khoảng mười năm nay.

Hai linh vật rồng được đặt hai bên đường đại lộ Le nin giao với Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Về linh vật rồng năm 2024 ở Nghệ An sẽ được làm mới ở khu vực vườn hoa cây cảnh trên tuyến phố Hồ Tùng Mậu, TP Vinh.

