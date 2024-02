Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định... Ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện phân công người có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo phòng Quản lý vận tải có giải pháp siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về tốc độ; chấn chỉnh ngay tình trạng chậm trễ cập nhật và xử lý thông tin liên quan đến phương tiện vi phạm từ thiết bị giám sát hành trình.

Chỉ đạo đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc, xe chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định.

Chỉ đạo các nhà thầu bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra; rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế.

Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ Nhân dân đi lại; phối hợp với UBND thành phố Vinh có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa, không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố, tai nạn giao thông, nhất là thời điểm trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính ra vào thành phố Vinh, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức Lễ hội.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kịp thời thông tin về phương án tổ chức, phân luồng giao thông, phương án tổ chức giao thông phục vụ các dự án có sử dụng lòng, lề đường; kế hoạch phục vụ vận tải, hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp, góp phần giảm lưu lượng giao thông trong khung giờ cao điểm.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân; có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa phương mình.

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phân công người có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn (từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024; tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mồng 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn) về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định.

UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị thực hiện Công điện này.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn