Công an Nghệ An đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.



Những ngày nghỉ lễ, trên tuyến Quốc lộ 1A vẫn rất đông các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến giao thông huyết mạch đặc biệt quan trọng này phải căng mình thực hiện nhiệm vụ.

Hướng dẫn, điều tiết người dân tham gia giao thông cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu nối hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An



Trong những ngày đầu tiên, khi tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu nối hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An thông xe tạm thời, rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Diễn Châu chỉ mất 3,5 giờ, thay vì khoảng 5 giờ khi lưu thông trên quốc lộ 1A nên lượng người tham gia cao tốc khá đông. Nhiều tài xế còn bỡ ngỡ, nhầm đường. Một số người ra vào các nút giao không đúng lịch trình. Tại các điểm giao cắt với cao tốc, Phòng CSGT Công an Nghệ An đã bố trí các Tổ công tác thường xuyên túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân lên, xuống cao tốc.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xe khách, container



Để đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân an toàn trong dịp nghỉ lễ 2/9, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các phương án để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Theo đó, các CBCS thuộc lực lượng CSGT Công an Nghệ An luôn thường trực 100% quân số, triển khai nhiều phương án tuần tra kiểm soát, phân làn, điều tiết, hướng dẫn đảm bảo giao thông thông suốt…Trong đó, phân công các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp với các lực lượng tại cơ sở nắm bắt thông tin, dự báo tình hình để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có phương án, giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ xảy ra… Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT để triển khai thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường – Tháng 9” bằng các hoạt động thiết thực; kiên trì tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện “Đã uống rươu, bia – không lái xe”, “Đội mũ an toàn đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”…

Với sự chủ động của lực lượng chức năng trong triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, cùng ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đã góp phần cho kỳ nghỉ lễ được bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vui chơi của người dân.

Tác giả: Phạm Thuỷ - Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn