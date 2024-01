Triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị.





Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông

Năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, nhu cầu đi lại cũng như phương tiện giao thông tăng đã tạo áp lực lớn lên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình TTATGT trong năm 2023 về cơ bản được bảo đảm.

Toàn quốc xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 1.285 vụ, giảm 1.922 người chết (-14.18%), tăng 660 người bị thương.

Có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 11 địa phương giảm trên 20% số người chết. Có 28 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, có 06 tỉnh, thành phố có số người chết tăng trên 80% trở lên là: Long An, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Tây Ninh.

Đặc biệt, thực hiện chủ đề năm 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, ngành Công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm, qua đó đã xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm). Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - cơ quan thường trực về ATGT của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam là 01 trong số 45/193 quốc gia thành viên có tỷ lệ nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011-2020. Theo tính toán của WHO, tỷ lệ số người tử vong của Việt Nam đã giảm từ 25,4 người/100.000 dân vào năm 2010 xuống còn 17,7 người/100.000 dân vào năm 2021 (giảm 43,5%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn xảy ra một số một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội, điển hình tại Quảng Nam xảy ra 04 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương, trong đó vụ tai nạn ở huyện Núi Thành làm 10 người chết; tại Nghệ An xảy ra 01 vụ làm 03 người chết và 01 người bị thương... Vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng tụ tập, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố. Tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện, khiến cho hàng hoá bị rơi xuống đường, gây mất ATGT chưa được xử lý triệt để. Tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng tại các đô thị lớn. Hành vi chống người thi hành công vụ gia tăng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế đã báo cáo cụ thể kết quả công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của địa phương.

Năm 2024, Ủy ban ATGT Quốc gia dự kiến phấn đấu hoàn thành 02 mục tiêu: Một là, tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Hai là, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần phải đánh giá đúng tình trạng vi phạm để có các giải pháp làm chuyển biến thực chất công tác đảm bảo TTATGT

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những việc đã làm được trong công tác đảm bảo TTATGT của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông trong năm qua với nhiều cách làm hay, hiệu quả, thực chất trước áp lực lớn về phương tiện giao thông ngày càng tăng trong khi hạ tầng phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu.

“Sinh mạng con người là vô giá, cho nên chúng ta cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa” – Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong năm 2024, các Bộ, ngành, địa phương cần làm tốt 07 nhiệm vụ. Thứ nhất, cần phải đánh giá đúng tình trạng vi phạm TTATGT, hay nói cách khác cần phải trung thực hơn nữa nhất là con số về TNGT để nhìn nhận vào thực tế của địa phương từ đó có các giải pháp làm chuyển biến thực chất công tác đảm bảo TTATGT không vì bệnh thành tích.

Thứ hai, cần phải có sự đồng bộ trong thực hiện giải pháp; ứng xử nghiêm hơn với các hành vi vi phạm.

Thứ ba, các Bộ, ngành, địa phương cần phải phối hợp tốt hơn trong triển khai công tác đảm bảo TTATGT.

Thứ tư, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải quan tâm đến công tác đảm bảo TTATGT với tư cách của người có trách nhiệm và người tham gia giao thông. Các đồng chí lãnh đạo phải làm gương. Lực lượng chức năng “ngay ngắn” trong xử lý, từ chối bất kỳ trường hợp “gửi gắm” nào.

Thứ năm, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đảm bảo TTATGT.

Thứ sáu, cần trao đổi kinh nghiệm và cách làm giữa các Bộ, ngành, địa phương để làm tốt hơn công tác đảm bảo TTATGT.

Thứ bảy, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn ngay trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn – đợt ra quân cao điểm trong công tác đảm bảo TTATGT phải làm thật tốt để người dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nhất là quan tâm đến khu vực nông thôn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn