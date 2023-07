Triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2023

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết: 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) về cơ bản được bảo đảm. Toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 762 vụ (-13,29%), giảm 484 người chết (-14,45%), giảm 214 người bị thương (-5,81%). Đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra trên 43.000 xe, trong đó có gần 4.500 xe vi phạm, tước trên 1.100 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 54,23 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc đăng ký mới gần 200.000 xe ô tô, trên 1,2 triệu xe mô tô, gần 60.000 xe máy điện; nâng tổng số xe đã đăng ký tính đến ngày 14/6/2023 là trên 6 triệu xe ô tô, gần 73 triệu xe mô tô và trên 1,8 triệu xe máy điện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nhìn nhận thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo TTATGT trong 6 tháng đầu năm. Với tình hình diễn biến phức tạp, TTATGT là vấn đề gây lo lắng, bức xúc cho người dân khi các vụ TNGT vẫn gia tăng, nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng vẫn xẩy ra tại các địa phương. Điển hình tại Quảng Nam xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông làm 19 người chết, 25 người bị thương, trong đó vụ tai nạn ở huyện Núi Thành làm 10 người chết. Tại Nghệ An xảy ra 01 vụ làm 03 người chết và 01 người bị thương. Tại Điện Biên xảy ra 01 vụ làm chết 4 người, 1 người bị thương. Tại Phú Yên làm 04 người bị chết và 05 người bị thương... Vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố.

Là địa phương giảm trên 60% số người chết do TNGT, đại diện tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ về những giải pháp kiềm chế TNGT trên địa bàn; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về công tác đảm bảo trật tự đô thị, TTAGT trên địa bàn thành phố... Bên cạnh đó, một số địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2022 như Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Đồng Nai cũng đã báo cáo rõ nguyên nhân gia tăng TNGT trên địa bàn.

Triển khai các nhiệm vụ kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí bền vững

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Đảng; Nghị quyết của Chính phủ; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023... nhằm đạt được mục tiêu mà Đảng, Quốc Hội và Chính phủ đã đặt ra là trong năm 2023 kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần phải triển khai các giải pháp một cách đồng bộ để tác động đến nhận thức cũng như hành vi tham gia giao thông, hình thành nên văn hóa giao thông để kéo giảm TNGT bền vững, trong đó phải chú trọng đến việc xây dựng thể chế; kiểm soát chặt việc tổ chức thi và cấp bằng lái xe; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT...

Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Bộ GTVT giao Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức đoàn kiểm tra tại một số địa phương có tình hình TNGT diễn biến phức tạp, tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2023.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về ATGT; chỉ đạo các Ban QLDA, Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, như dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, sân bay Long Thành, cầu Rạch Miễu...

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe đặc biệt trong bối cảnh hàng loạt các dự án trọng điểm ngành giao thông vận triển khai đồng loạt trong thời gian tới, cần phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát để kiểm soát tải trọng các xe vận chuyển vật liệu ra vào công trường thi công.

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đường bộ; kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động các bến xe ô tô khách.

Bộ Công an tăng cường hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24h; tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi mà Bộ Công an đang chỉ đạo trong thời gian qua, như: Công tác kiểm soát nồng độ cồn; kiểm soát xử lý triệt để các hành vi “cơi nới” thành thùng, xử lý xe quá khổ quá tải; xử lý trách nhiệm của người giao xe mô tô, ô tô cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ tuổi..

Các bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Đối với các tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2023, đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn, từng lĩnh vực để xảy ra các vụ TNGT tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm TTATGT...

Tại tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2023 xảy ra 94 vụ TNGT, làm chết 61 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 3 vụ (3,09%), giảm 6 người chết (8,9%), tăng 5 người bị thương (8,0%).

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn