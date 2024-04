Đảm bảo các điều kiện để Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 diễn ra an toàn, thành công

Tham dự cuộc họp có đại diện các Ban xây dựng Đảng, Chánh văn phòng Thị ủy, đại diện lãnh đạo MTTQVN thị xã và các tổ chức đoàn thể thị xã, đại diện các phòng, ban, đơn vị và các thành viên Tiểu ban An ninh và Hậu cần Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024.

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 20h ngày 18/4/2024, sau đó tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT kéo dài từ ngày 19/4 đến 30/4/2024. Điểm nhấn của lễ khai mạc năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cửa Lò – Khát vọng tỏa sáng”. Chương trình sẽ có màn kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng hàng trăm drone, sử dụng máy bay không người lái tạo hình nghệ thuật trên không và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa đặc sắc. Lễ khai trương du lịch Cửa Lò năm nay có thêm sự kiện quan trọng là thị xã Cửa Lò long trọng đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Lễ hội đền Yên Lương và kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã nên dự kiến các đại biểu khách mời và du khách về dự đông. Do vậy, công tác bảo đảm công tác đón tiếp, hậu cần, ANTT, TTATGT luôn được Ban tổ chức Lễ hội quan tâm, chú trọng hàng đầu.

Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo kế hoạch của tiểu ban An ninh, Hậu cần, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, vướng mắc trong quá trình triển khai các phần việc phục vụ cho Lễ hội, việc quản lý, phát hành các thẻ đại biểu, lập danh sách các đại biểu tham dự, phân công đón tiếp, bố trí địa điểm ăn, nghỉ cho đại biểu, các phương án đảm bảo an ninh trật tự,…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các thành viên tiểu ban Hậu cần, An ninh rà soát, bám sát các phần việc theo kế hoạch đã đề ra để triển khai chặt chẽ. Đối với công tác hậu cần, cần rà soát lại danh sách đại biểu khách mời, đại biểu tham dự để bố trí đón tiếp, thiết kế sơ đồ vị trí chỗ ngồi tại lễ khai mạc. Phân công các thành viên phụ trách hướng dẫn nơi ăn, nghỉ cho các đoàn đại biểu về tham dự, đảm bảo chu đáo, tình cảm, trách nhiệm; Phân công các lực lượng hỗ trợ công tác lễ tân, đón tiếp tại đêm khai mạc. Lực lượng Công an thị xã phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội, trong đó quan tâm đến công tác phân luồng giao thông, xây dựng các chốt chặn, các hàng rào mềm khu vực diễn ra sự kiện. Có kế hoạch cụ thể kiểm soát tốt hiện tượng bán hàng rong, quản lý giá các bãi xe quy hoạch và bãi xe tạm đêm khai hội, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước và sau đêm diễn ra sự kiện. Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu yêu cầu tiểu ban Hậu cần, An ninh và các ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại nhiệm vụ cụ thể để Lễ hội Du lịch năm nay được triển khai nghiêm túc, an toàn, thành công và tạo được dấu ấn trong lòng nhân dân và du khách.

Tác giả: Dương Tân – Ngọc Ánh

Nguồn tin: cualo.vn