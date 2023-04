Tham dự lễ, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã; cùng đông đảo du khách và nhân dân phố biển Cửa Lò.

Về phía các tỉnh bạn có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Cát Hải - Thành phố Hải Phòng...

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Trải qua 116 năm hình thành địa danh du lịch và 29 năm xây dựng phát triển, thị xã Cửa Lò đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, mang dáng vóc của thành phố du lịch biển sầm uất, một địa chỉ nghỉ dưỡng lý tưởng, hấp dẫn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh trống khai hội

Về với Cửa Lò hôm nay, du khách dễ dàng nhận thấy diện mạo của một đô thị biển năng động, có kết cấu hạ tầng hiện đại với nhiều nhà nghỉ, khách sạn đáp ứng phục vụ cho hơn 3 vạn lượt khách lưu trú mỗi ngày. Nhiều dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác như thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, khu du lịch sinh thái Đảo Lan Châu, Đảo Ngư, sân gofl 18 lỗ, cáp treo vượt biển nối đất liền ra đảo Ngư – một điểm du lịch tâm linh sinh thái giữa biển khơi. Cửa Lò còn là điểm kết nối thuận lợi với các điểm du lịch của các tỉnh Bắc Trung bộ và cả nước thông qua con đường chiến lược ven biển, mà Cầu Cửa Hội nối đôi bờ Sông Lam là điểm nhấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023

Phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết: Những năm qua, đặc biệt là sau khi thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch Nghệ An đã có những bước chuyển mình và đạt được những kết quả quan trọng. Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá những giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An cùng cả nước tạo dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn văn minh và gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương; thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần đưa quê hương Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Đông đảo du khách tham dự lễ khai mạc Du lịch Cửa Lò năm 2023

Với chủ đề “Sắc màu của biển” một lần nữa thể hiện tình cảm chân thành và tấm lòng hiếu khách của người dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với du khách muôn phương; vừa thể hiện khát vọng cháy bỏng về một Cửa Lò trong tương lai gần mang tầm vóc mới, diện mạo mới, hiện đại giữa thiên nhiên tươi đẹp, xứng với bao nỗ lực đổi thay của các thế hệ cán bộ và nhân dân nơi đây trong suốt chặng đường qua.

Một số hình ảnh trong Chương trình nghệ thuật ‘‘Cửa Lò – Sắc màu của biển’’

Ngay sau tiếng trống khai hội của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý là Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu và hoành tráng với gần 300 diễn viên tham gia mang tên ‘‘Cửa Lò – Sắc màu của biển’’. Đây được xem là một điểm nhấn đặc sắc mở đầu chuỗi các hoạt động văn hóa phong phú, hấp dẫn thể hiện nét đặc trưng riêng của phố biển Cửa Lò chào đón mùa du lịch 2023.

Mục tiêu mùa du lịch 2023 của thị xã biển là đón 3,4 triệu lượt khách, trong đó, khách lưu trú 1,25 triệu lượt, doanh thu 3.550 tỷ đồng, tăng thời lượng khách lưu trú và sử dụng các dịch vụ khi đến Cửa Lò. Song song với các hoạt động tạo điểm nhấn như bắn pháo hoa, khinh khí cầu, thả đèn hoa đăng..., thị xã biển tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kết nối tour, tuyến, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các sự kiện mang tính đột phá, khác biệt so với năm 2022. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống nhà hàng, khách sạn, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các điểm đến, điểm check-in đẹp, hiện đại.

Tác giả: Quỳnh - Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn