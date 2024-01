Đảm bảo an toàn cho học sinh khi giá rét kéo dài ở miền Bắc

Thời gian rét đậm, rét hại sẽ duy trì liên tục từ ngày 22/1 đến khoảng ngày 27/1. Trong đó các ngày từ 23-25/1 là 3 ngày rét nhất trong đợt rét này. Nền nhiệt thấp nhất ở vùng núi phía Bắc nhiều nơi xuống dưới 5 độ C, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ xuống dưới 10 độ C. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống dưới 12 độ C.

Trong các ngày 23,24/1 ở khu vực vùng núi phía Bắc như vùng núi cao thuộc tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, khu vực núi cao ở Lào Cai như đỉnh Phan Xi Phăng có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Với nhận định không khí lạnh mạnh tràn xuống gây rét đậm, rét hại cho Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, bắt đầu từ ngày 22/1, tức là thứ Hai tuần tới, chúng tôi sẽ phát hành bản tin nhiệt độ lúc 6h sáng để các địa phương và các trường học có phương án linh hoạt trong kế hoạch dạy học, đảm bảo sức khỏe học sinh".

