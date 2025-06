Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng 20/6, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đối với Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Đến dự lễ công bố có ông Đồng Văn Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các nhân sự trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức, Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo ban, sở, ngành tỉnh…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đối với Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích mà Đại tá Nguyễn Thanh Bình đạt được trong thời gian qua, nhất là thời gian được biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Nguyễn Thanh Bình đã cùng với tập thể Ban Nội chính tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện rất tốt công tác và đạt nhiều kết quả tích cực về các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và giúp Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang mong muốn trong thời tới, Đại tá Nguyễn Thanh Bình sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần thơ tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Tác giả: Tấn Phong

Nguồn tin: Báo VOV