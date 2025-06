Hai phó giám đốc Công an Long An nhận nhiệm vụ phó cục trưởng thuộc Bộ Công an

Đại tá Nguyễn Văn Hòa (bìa phải) và đại tá Văn Công Minh (thứ hai từ trái sang) nhận hoa của ban giám đốc Công an tỉnh Long An - Ảnh: VIẾT NGUYÊN

Ngày 26-6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ với hai phó giám đốc công an tỉnh.

Vào ngày 24-6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động đại tá Nguyễn Văn Hòa - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an.

Điều động đại tá Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an.

Chủ trì buổi lễ, thiếu tướng Lâm Minh Hồng - giám đốc Công an tỉnh Long An - đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và ghi nhận những đóng góp to lớn của hai vị trong ban giám đốc Công an tỉnh thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời tin tưởng hai vị được giao nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, đoàn kết, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ