Đại sứ các nước Chúc mừng năm mới Việt Nam

Video

Năm mới Bính Ngọ 2026, Đại sứ các nước Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ gửi lời chúc năm mới tới người dân Việt Nam. Lời chúc của các Đại sứ tôn vinh sức mạnh của thể thao đồng thời gửi gắm thông điệp về bình đẳng, quyền trẻ em và một năm mới tràn đầy hy vọng.