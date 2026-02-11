Người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi cố đi bộ qua đường tàu

Người đàn ông cao tuổi suýt bị tàu hàng tông trúng khi cố băng qua đường ray, buộc lái tàu phải phanh khẩn cấp để tránh tai nạn.

Băng qua đường sắt trước mũi tàu, người đàn ông thoát nạn trong gang tấc (Ảnh: Chụp cắt từ clip).

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/2, tại khu vực ga Vĩnh Yên (Phú Thọ).

Theo các nhân chứng, người này được cho là muốn sang khu vực công viên, quảng trường để tập thể dục nên chọn cách băng qua đường ray cho “tiện đường”. Đúng lúc đó, đoàn tàu chở hàng mang ký hiệu VNR D10H22 đang tiến vào ga.

Từ khoảng cách chừng 200m, lái tàu Nguyễn Xuân Chính (Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) đã phát hiện tình huống nguy hiểm, lập tức kéo còi cảnh báo và giảm tốc độ khẩn cấp. Cùng lúc, trực ban chạy tàu Vũ Văn Lâm - Trưởng ga Vĩnh Yên - liên tục hô hoán, tuýt còi yêu cầu người đàn ông dừng lại, song người này vẫn chưa kịp phản ứng.

Trong nỗ lực ngăn chặn, ông Lâm chạy ra phía đường ray và bị vấp ngã. Chính khoảnh khắc này khiến người đàn ông giật mình, kịp nhận ra nguy hiểm và nhanh chóng bước qua đường sắt, tránh được đoàn tàu chỉ trong gang tấc. Sự cố khiến tàu VNR D10H22 phải dừng lại khoảng một phút trước khi tiếp tục hành trình.

Lái tàu phanh khẩn cấp cứu mạng người đàn ông đang băng qua đường ray (Nguồn: Đường sắt Việt Nam).

