Máy bay lao thẳng xuống biển khiến 3 người tử vong thương tâm

Vụ tai nạn máy bay xảy ra gần Goolwa South ở miền Nam nước Úc, đã khiến hai thiếu niên thiệt mạng, một người 18 tuổi đến từ Freeling và một người 19 tuổi đến từ Pasadena.

Phi công, một người đàn ông 57 tuổi đến từ Morphett Vale cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Một ngư dân chứng kiến chiếc máy bay rơi từ trên trời xuống đã kể với 7News rằng có một "tiếng động lớn" khi máy bay rơi xuống nước.

Chiếc máy bay lao xuống biển.

Ông ấy nói: "Trông như thể nó đang thực hiện một số động tác nhào lộn nào đó rồi sau đó nó cứ tiếp tục rơi xuống, xuống mãi mà không bay lên nữa. Chỉ trong chốc lát, máy bay đã chạm mặt nước. Một tiếng động cực lớn vang lên.

Tôi nhận thấy cả hai cánh máy bay dường như bị tách rời khỏi thân máy bay trong vụ tai nạn".

Người ngư dân nhanh chóng gọi cho dịch vụ cấp cứu, nhưng nói rằng anh "cảm thấy khá bất lực".

Biển động dữ dội nên lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải sử dụng nhiều trực thăng, một chiếc mô tô nước và thuyền để tìm kiếm thi thể. Xác máy bay bị biến dạng cũng đã được đưa lên bờ.

Một người đi biển khác, trong trạng thái hoảng sợ, nói với 7News rằng "thật may mắn là nó không trúng ai trong số chúng tôi đang ở trên bãi biển".

Ủy viên trưởng tạm quyền của ATSB, Colin McNamara, gọi vụ tai nạn là một thảm kịch.

Ông nói: "Đây là một ngày bi thảm đối với ba gia đình và toàn thể cộng đồng hàng không. Thay mặt cho ATSB, tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của những người đã mất người thân".

McNamara kêu gọi những người chứng kiến có clip về vụ việc hãy trình báo.

