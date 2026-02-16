Cô gái Việt cao 1,95m khiến các VĐV bóng chuyền Mông Cổ bật khóc khi chia tay

Lý Thị Luyến tỏa sáng rực rỡ ở Giải vô địch bóng chuyền Mông Cổ - Ảnh: H.A.

Trong video do fanpage của CLB Hobby Ace đăng tải, nhiều VĐV của đội đã ra sân bay tiễn Lý Thị Luyến về quê nhà, sau khi cô hết hợp đồng cho mượn với đội.

Chỉ trong 3 tháng thi đấu ở Giải vô địch bóng chuyền Mông Cổ, Lý Thị Luyến đã ghi được dấu ấn mạnh mẽ.

Ở mùa giải năm ngoái, Hobby Ace chỉ xếp hạng 5 tại Giải vô địch Mông Cổ. Họ chiêu mộ Lý Thị Luyến vào cuối tháng 10-2025, và rồi đã thăng tiến mạnh mẽ.

Với chiều cao cực kỳ ấn tượng, lên đến 1,95m, Lý Thị Luyến tỏa sáng rực rỡ ở vai trò phụ công, giúp Hobby giành vé vào chung kết.

Ở vòng bán kết, Lý Thị Luyến được bình chọn là VĐV xuất sắc nhất. Dù Hobby Ace không thể làm nên bất ngờ trước Mintonette Gobi VC ở chung kết, vị trí á quân vẫn vượt ngoài mong đợi của họ.

Dễ hiểu vì sao các VĐV Hobby Ace lại xúc động đến vậy trong ngày chia tay Lý Thị Luyến, khi cô gái thuộc biên chế CLB Hóa Chất Đức Giang hết hạn hợp đồng cho mượn và đã trở về Việt Nam trong tuần này.

Trong video clip, nhiều VĐV Mông Cổ khóc nức nở, lưu luyến người đồng đội Việt Nam. Dù chỉ khoác áo Hobby Ace 3 tháng, Lý Thị Luyến chiếm trọn tình cảm các VĐV cũng như người hâm mộ của đội.

Chỉ riêng việc có nhiều đồng đội đến sân bay đưa tiễn Lý Thị Luyến đã cho thấy vị trí của cô ở đội. Cũng trên fanpage của Hobby Ace, đông đảo CĐV đã ngỏ lời mong Lý Thị Luyến sớm quay lại.

"Tại sao cô ấy chỉ thi đấu dưới dạng cho mượn. Tôi hy vọng đội bóng có thể ký hợp đồng dài hạn với cô ấy. Đây là phụ công xuất sắc nhất từ trước đến nay của đội", một CĐV bình luận.

Lý Thị Luyến (bìa phải) chia tay các đồng đội Mông Cổ - Ảnh: H.A.

Rất nhiều bình luận tương tự xuất hiện trong bài đăng của fanpage đội bóng, mong mỏi Lý Thị Luyến có thể trở lại Mông Cổ thi đấu ở mùa giải tiếp theo.

Lý Thị Luyến năm nay 26 tuổi, chơi ở vị trí phụ công, từng là trụ cột giúp Hóa Chất Đức Giang gia nhập nhóm đội mạnh nhất Giải vô địch Việt Nam. Còn ở tuyển Việt Nam, cô cũng góp công giúp đội vô địch AVC Challenge Cup 2023.

Hai năm qua, Lý Thị Luyến ít nhiều sa sút phong độ, đánh mất tấm vé tham dự SEA Games 33. Cũng vì vậy, cô gái này quyết định xuất ngoại vào cuối năm 2025 với hy vọng hồi sinh sự nghiệp.

Và cho đến thời điểm này, có thể nói rằng cô gái cao 1,95m đã hoàn toàn chính xác với lựa chọn của mình. Nhiều khả năng Lý Thị Luyến sẽ được gọi trở lại tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn