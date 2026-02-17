Em bé 'Ngựa vàng' đầu tiên chào đời đêm Giao thừa

Em bé đầu tiên chào đời trong thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng, sau những tiếng pháo nổ rền vang chào đón năm mới, tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, bé trai Nguyễn Thế Minh Khôi, con đầu lòng của anh Nguyễn Thế Tuấn và chị Nguyễn Vân Anh (tại Bắc Ninh) đã chào đời an toàn và khỏe mạnh, với cân nặng 3kg. Đây là em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời vào thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngay sau sinh, bé được đặt nằm trên ngực mẹ theo phương pháp “da kề da”, để hơi ấm đầu tiên con cảm nhận là vòng tay yêu thương của mẹ. Trong niềm vui ấy, PGS.TS Vũ Văn Du, Phó Giám đốc Bệnh viện đã tới thăm, chúc mừng và trao những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình.

Công dân nhí đầu tiên của năm mới Bính Ngọ khỏe mạnh chào đời.

Đón con từ tay bác sĩ, anh Nguyễn Thế Tuấn - bố của em bé không giấu được xúc động chia sẻ: “Minh Khôi là con đầu lòng của hai vợ chồng nên gia đình mong chờ từng ngày. Được đón con đúng thời khắc năm mới là điều vô cùng đặc biệt. Gia đình rất xúc động và cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc mẹ và bé nhiệt tình trong ca trực đặc biệt ngày đầu năm mới".

Theo các bác sĩ, sinh ra đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bé Minh Khôi trở thành công dân nhí đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương – một dấu ấn đặc biệt không chỉ với gia đình nhỏ mà còn với tập thể thầy thuốc, nhân viên y tế đang âm thầm làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Giữa không gian bệnh viện, không ồn ào, chỉ có tiếng khóc đầu đời vang lên giữa đêm xuân. Nhưng chính thanh âm ấy lại là tín hiệu đẹp nhất của năm mới, báo hiệu sự khởi đầu, niềm hy vọng và tương lai đang mở ra khi sự sống tiếp tục được sinh sôi.

Tác giả: Tạ Nguyên

Nguồn tin: Báo Tin tức