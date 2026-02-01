Xe chở nhân viên bệnh viện đâm vào xe tải, 13 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Chiếc xe van thuộc Văn phòng Y tế tỉnh Uthai Thani, Thái Lan, đang chở nhân viên bệnh viện trở về sau chuyến kiểm tra chính thức tại tỉnh Kamphaeng Phet. Có 12 hành khách và tài xế trên xe van vào thời điểm xảy ra va chạm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe van đã đâm vào biển báo cảnh báo trước khi tông vào đuôi một xe tải chở đầy gỗ ở tỉnh Nakhon Sawan, vào chiều ngày 10/2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm gây hư hại nghiêm trọng phần trước của xe tải, khiến một số người bị mắc kẹt. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường và sử dụng thiết bị cắt để giải cứu những người sống sót khỏi đống đổ nát.

Giới chức trách xác nhận ba nhân viên bệnh viện đã tử vong tại hiện trường. Một người bị thương nặng, 4 người bị thương vừa phải và 5 người bị thương nhẹ. Tất cả những người bị thương đều được sơ cứu tại chỗ trước khi được chuyển đến các bệnh viện gần đó để điều trị thêm.

5 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Sawan Pracharak, trong khi những bệnh nhân còn lại được chuyển đến các bệnh viện khác trong khu vực. Các quan chức chưa công bố danh tính của những người thiệt mạng hoặc bị thương, chờ thông báo cho gia đình của họ. Văn phòng Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa ở Nakhon Sawan đã phối hợp ứng phó cùng với cảnh sát, các đội y tế và các tình nguyện viên cứu hộ.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

