Ca sĩ Đức Phúc chi gần 9 tỷ đồng tậu Mercedes-Maybach GLS chơi Tết

Ca sĩ Đức Phúc mới đây đã xuất hiện tại một đại lý Mercedes-Benz ở TP.HCM cùng một chiếc Mercedes-Maybach GLS 480. Theo thông tin đăng tải từ hệ thống đại lý này, Đức Phúc chính là người sở hữu chiếc xe. Đặc biệt, "hoàng tử nhạc cưới" còn mua xe đúng vào thời điểm ngày lễ tình nhân Valentine.
Về ngoại hình, chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-Maybach GLS 480 của Đức Phúc có màu sơn đen bóng. Xe duy trì bộ nhận diện đặc trưng của dòng siêu sang với lưới tản nhiệt 15 nan dọc mạ chrome và logo Maybach đặt đứng trên nắp ca-pô.
Cụm đèn trước trên Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC sử dụng công nghệ Multibeam LED đi kèm với nhiều tính năng tự động. “Dàn chân” của xe sử dụng mâm kích thước 22 inch với size lốp 285/45R22 ở trước và 325/40R22 ở sau.
Bộ mâm trên chiếc SUV hạng sang GLS 480 4MATIC này được thiết kế theo dạng đa chấu được phay với hai tông màu kim loại/đen mang lại sự sang trọng. Các chi tiết khác giúp phân biệt với bản Maybach này với bản thông thường bao gồm logo Maybach ở cột D và hệ thống bậc bước chân đóng gập bằng điện.
Khoang nội thất của mẫu SUV này tập trung vào các vật liệu cao cấp như da Nappa và gỗ bóng Piano Black. Hệ thống giải trí trung tâm sử dụng màn hình 12,3 inch chạy hệ điều hành MBUX, kết hợp cùng dàn âm thanh vòm Burmester High End 3D. Tất cả các vị trí ghế ngồi đều tích hợp sẵn tính năng chỉnh điện và massage.
Khu vực hàng ghế thứ hai được thiết kế theo dạng thương gia với không gian để chân đạt mức 1.103 mm. Ghế đơn phía sau có độ ngả lưng tối đa 43,5 độ. Để phục vụ nhu cầu làm việc và thư giãn, khu vực này được trang bị thêm hai màn hình giải trí độc lập, hệ thống điều hòa riêng biệt, bàn làm việc và tủ lạnh mini.
Về khả năng vận hành, Mercedes-Maybach GLS 480 sử dụng động cơ I6 dung tích 3.0L, kết hợp công nghệ hỗ trợ điện EQ Boost. Khối động cơ này sản sinh công suất 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 9 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic cùng hệ thống treo khí nén Airmatic.
Hiện chưa rõ ca sĩ Đức Phúc chi trả bao nhiêu tiền để lăn bánh chiếc SUV hạng sang GLS 480 này. Trên trang chủ của Mercedes-Benz Việt Nam, giá niêm yết của xe khoảng 8,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm ngoái, những chiếc GLS 480 đã được đại lý giảm giá mạnh, xuống còn khoảng 7,9 tỷ đồng.
Trước khi sắm chiếc Mercedes-Maybach GLS 480 này, Đức Phúc hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội sử dụng xe riêng. 7 năm trước, nam ca sĩ này từng lên sóng với chiếc Range Rover Evoque cùng một chiếc Toyota Fortuner tặng bố mẹ.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin: kienthuc.net.vn