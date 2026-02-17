Ca sĩ Đức Phúc chi gần 9 tỷ đồng tậu Mercedes-Maybach GLS chơi Tết

Khu vực hàng ghế thứ hai được thiết kế theo dạng thương gia với không gian để chân đạt mức 1.103 mm. Ghế đơn phía sau có độ ngả lưng tối đa 43,5 độ. Để phục vụ nhu cầu làm việc và thư giãn, khu vực này được trang bị thêm hai màn hình giải trí độc lập, hệ thống điều hòa riêng biệt, bàn làm việc và tủ lạnh mini.