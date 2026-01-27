'Hot girl Cà Mau' Nguyễn Thúy Vi tái xuất sau thời gian dài ở ẩn

Ngay khi những hình ảnh tái xuất được đăng tải, cộng đồng mạng đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận. Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc ngày càng đằm thắm, không ít người bày tỏ sự tò mò về kế hoạch sắp tới của Nguyễn Thúy Vi. Liệu cô có quay lại hoạt động mạng xã hội sôi nổi như trước hay chỉ đơn thuần chia sẻ hình ảnh để đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống?