'Hot girl Cà Mau' Nguyễn Thúy Vi tái xuất sau thời gian dài ở ẩn

Sự trở lại này không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến nhiều người tò mò về cuộc sống cũng như những thay đổi của Nguyễn Thúy Vi sau quãng thời gian ở ẩn.
Trong những hình ảnh mới được chia sẻ, Nguyễn Thúy Vi xuất hiện với phong cách trưởng thành và chững chạc hơn so với trước đây. Nếu như thời điểm nổi tiếng, cô gắn liền với hình ảnh trẻ trung, có phần nổi loạn, thì nay diện mạo lại mang đến cảm giác điềm tĩnh, sâu lắng.
Trang phục được lựa chọn theo hướng tối giản, màu sắc trung tính, tôn lên đường nét gương mặt và vóc dáng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.
Nhan sắc của Nguyễn Thúy Vi cũng được nhận xét là có sự thay đổi rõ rệt. Không còn vẻ sắc sảo, gai góc từng gây tranh luận, cô toát lên nét đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên hơn.
Lối trang điểm mỏng nhẹ, tập trung vào làn da và ánh mắt giúp hình ảnh của Thúy Vi trở nên gần gũi, đời thường.
Chính sự thay đổi này khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ, thậm chí không ít người cho rằng cô đã “lột xác” sau thời gian im ắng.
Theo chia sẻ từ những người theo dõi, quãng thời gian ở ẩn của Nguyễn Thúy Vi là lúc cô tập trung cho cuộc sống cá nhân, cân bằng lại tinh thần và định hướng hình ảnh.
Thay vì xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, hot girl Cà Mau chọn cách sống chậm, hạn chế chia sẻ đời tư. Điều này phần nào lý giải cho sự trưởng thành trong thần thái và phong cách khi cô quay trở lại.
Ngay khi những hình ảnh tái xuất được đăng tải, cộng đồng mạng đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận. Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc ngày càng đằm thắm, không ít người bày tỏ sự tò mò về kế hoạch sắp tới của Nguyễn Thúy Vi. Liệu cô có quay lại hoạt động mạng xã hội sôi nổi như trước hay chỉ đơn thuần chia sẻ hình ảnh để đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống?
Trước đây, Nguyễn Thúy Vi từng là cái tên được nhắc đến khá nhiều trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật và cá tính mạnh. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là không ít áp lực và tranh cãi. Việc lựa chọn rút lui khỏi ánh đèn mạng xã hội được xem là quyết định cần thiết, giúp cô có thời gian nhìn lại bản thân và tránh xa những ồn ào không đáng có.
Tác giả: Thiên Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn