‘Quan chức bắt chuột’ sống 15 năm ở dinh Thủ tướng Anh, phục vụ 6 đời thủ tướng

Chú mèo Larry tạo dáng ngoài dinh Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, ngày 15-2, chú mèo Larry - “quan chức bắt chuột” đã phục vụ dưới 6 đời Thủ tướng Anh - đã kỷ niệm 15 năm phục vụ tại dinh Thủ tướng ở số 10 phố Downing.

Chú mèo mướp màu xám trắng đã được cựu Thủ tướng Anh David Cameron nhận nuôi từ Trại chó mèo Battersea vào ngày 15-2-2011.

Chức danh chính thức của Larry là Trưởng ban bắt chuột của Văn phòng Nội các Anh. Nhiệm vụ hằng ngày của chú mèo, theo mô tả trên website Chính phủ Anh, bao gồm chào đón khách đến nhà, kiểm tra hệ thống phòng thủ an ninh và thử nghiệm chất lượng đồ nội thất cổ cho việc ngủ trưa.

Nhiếp ảnh gia Justin Ng, đã “quen biết” Larry nhiều năm, cho biết: “Larry rất giỏi khoản phá đám khi chụp ảnh. Nếu có một nhà lãnh đạo nước ngoài sắp đến thăm, chúng tôi biết chắc cậu ấy sẽ xuất hiện đúng lúc cuộc gặp gỡ sắp diễn ra”.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Anh vào năm 2019, Larry đã ngủ một giấc dưới gầm chiếc xe bọc thép “The Beast” của vị tổng thống.

Larry đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Người ta nhận thấy rằng chú mèo không mấy thân thiện với “cánh mày râu”. Tuy vậy, Larry đã thể hiện thiện cảm với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ở tuổi 18 - 19, Larry đã chậm đôi chút nhưng vẫn tiếp tục tuần tra khu vực của mình. Chú mèo này hiện sống tách biệt với các thú cưng của gia đình Thủ tướng Keir Starmer để “đảm bảo quyền cai trị” tại các khu làm việc của dinh Thủ tướng Anh.

Theo Hãng tin AP, Larry là hiện thân của quyền lực mềm nước Anh, và bất kỳ thủ tướng nào dám loại bỏ chú ta sẽ phải chịu hậu quả khôn lường.

Giáo sư Philip Howell từ Đại học Cambridge nhận định: “Larry đại diện cho sự ổn định, và đó là một thứ xa xỉ. Một Thủ tướng Anh ghét mèo sẽ tương đương với việc ‘tự hủy’ về mặt chính trị”.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn