Bà cô 54 tuổi lấy trai trẻ kém 21 tuổi, sau đám cưới cái kết thật ngỡ ngàng

Những câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác luôn thu hút cộng đồng mạng. Một câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác đầy cảm động được chia sẻ lại gây xôn xao.

Cô dâu Michelle Rinella 54 tuổi, nhà tâm lý học ở Texas quen người chồng trẻ Brandon Graham 33 tuổi làm nghề tài xế một cách rất tình cờ.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2021 và tổ chức đám cưới ngoài trời với những màn pháo hoa tuyệt đẹp. Sau đó, cả hai cùng nhau rời đi trên một chiếc thuyền băng qua hồ.

Michelle từng kết hôn với một người hơn cô 11 tuổi nhưng giờ đây, cô tin rằng, khoảng cách tuổi tác trẻ hơn của Brandon đã tạo ra niềm vui trong cuộc sống.

Đám cưới ấm cúng của cặp đôi có nhiều bạn bè và người thân tham dự.

Cô dâu 4 con này từng thừa nhận, ban đầu cô cảm thấy khó chịu trước những cái nhìn chằm chằm của mọi người nhưng những người phán xét họ chỉ khiến mối liên kết của họ bền chặt hơn vì cả hai đều "đam mê đấu tranh cho mối quan hệ của mình'".

Kể từ khi tổ chức đám cưới, Michelle cảm thấy tình yêu của họ giống như trúng số. Michelle nói: “Tôi nghĩ điều khiến mối quan hệ này thành công là khoảng cách tuổi tác tạo ra niềm đam mê. Đối với tôi, anh ấy trẻ, khỏe, tràn đầy sức sống và vui vẻ. Tôi chắc chắn không tìm thấy điều đó ở những người đàn ông 50 tuổi. Còn với anh ấy, tôi khôn ngoan, có uy tín và hấp dẫn. Chúng tôi bị thu hút ngay lập tức. Vào buổi hẹn hò đầu tiên, suy nghĩ của tôi là 'anh ấy thậm chí còn đẹp trai hơn trong ảnh'. Đối với cả hai chúng tôi, cảm giác giống như trúng xổ số, mọi thứ chúng tôi đang tìm kiếm, vì vậy điều đó tạo ra một mức độ đam mê đáng kinh ngạc”.

Dù chênh lệch tuổi tác và nhận được những cái nhìn ngạc nhiên từ người lạ nhưng Michelle và Brandon vẫn sống thật với bản thân. Họ thỏa thích mặc quần áo đẹp và đi hẹn hò cùng nhau mặc kệ những lời dị nghị bên tai.

Vượt qua định kiến xã hội, cặp đôi cùng hứa nhìn về tương lai của họ sau 20 năm nữa.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn