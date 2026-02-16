Xe máy va chạm với xe máy điện khiến 1 người tử vong ở Lâm Đồng

Rạng sáng 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, anh N.Q.T (24 tuổi) điều khiển xe máy mang biển số 86B4-414.77 lưu thông trên tuyến đường nói trên thì xảy ra va chạm với một xe máy điện chở 2 em nhỏ.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: B.H)

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người văng xuống mặt đường. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng.

Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường bê tông.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV