Đại hội XIV: Niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa khát vọng

Trước hết, hãy nói về niềm tin vì có niềm tin là có tất cả. Quan trọng hơn, niềm tin đó được gây dựng, bồi đắp, củng cố bằng đầy đủ cơ sở lý luận, chính trị và thực tiễn trong cả hành trình dài tự hào và vẻ vang.

Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng 40 năm qua đã làm thay đổi căn bản, toàn diện cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, như Đảng ta đã khẳng định.

Chỉ tính nhiệm kỳ 5 năm qua, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đánh giá: Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, với ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, tư duy đổi mới, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII. Đảng ta vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật. Không chỉ trong văn kiện, điều đó còn thể hiện sinh động và có thể cảm nhận được trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng

Có thể dẫn chứng những “con số biết nói”: Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 cao hơn so với giai đoạn 2016 - 2020, đưa quy mô nền kinh tế lên đến 510 tỷ USD, xếp hạng 32 trên thế giới, GDP bình quân đầu người đạt 5.000 USD.

Về hạ tầng chiến lược, 3.245km đường bộ cao tốc hoàn thành đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo giao thông của đất nước, là cơ sở vững chắc để mở ra không gian phát triển mới, tạo đà bứt phá cho đất nước giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, 2 năm cuối nhiệm kỳ đánh dấu những cải cách vượt trội về thể chế, phân cấp, phân quyền, hạ tầng chiến lược, triển khai thực hiện cuộc đại cách mạng tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống còn 2 cấp và thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới theo hướng xanh, số, đổi mới sáng tạo, góp phần tạo nền tảng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Niềm tin nào được củng cố vững chắc hơn khi thực hiện chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước để “không ai bị bỏ lại phía sau”, cả hệ thống chính trị và xã hội chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng với thành quả gần 50.000 tỷ đồng được sử dụng để xóa 334.234 căn nhà tạm, dột nát; “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung đã “chiến thắng giòn giã” khi vượt tiến độ hoàn thành mục tiêu xây mới 1.628 căn nhà và sửa chữa 34.352 căn nhà để người dân kịp đón Tết cổ truyền trong mái ấm được hình thành từ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Điều gì đáng tin hơn khi chứng kiến an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm, phúc lợi xã hội được cải thiện, các chính sách giải pháp giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhân dân được giúp đỡ kịp thời trong dịch bệnh, trong thiên tai. Học sinh đi học được miễn học phí, được ăn trưa và sắp đến là bệnh nhân được miễn phí khám, chữa bệnh; những ngôi trường nội trú liên cấp đã và đang dần mọc lên dọc miền “phên dậu” của Tổ quốc. Số người được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên được mở rộng và đạt trên 3,5 triệu người chỉ trong năm 2025. Chỉ số phát triển con người được cải thiện rõ rệt, tăng 14 bậc và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025; Chỉ số xếp hạng hạnh phúc tăng 33 bậc so với đầu nhiệm kỳ…

Niềm tin được xây dựng vững chắc thì đồng thuận xã hội cao. Rõ nét nhất là thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7/2025, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới và để gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Với sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước, chủ trương lớn của Đảng được triển khai bài bản, thống nhất, đồng bộ và đang phát huy hiệu quả, dù trong điều kiện “vừa chạy vừa xếp hàng”, khối lượng công việc khổng lồ, nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm, chưa có tiền lệ.

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thêm tin tưởng và rất trông đợi vào những quyết sách chiến lược sẽ được bàn và quyết nghị để thực hiện thắng lợi mục tiêu khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Bởi, công tác chuẩn bị Đại hội XIV có sự đổi mới mạnh mẽ, nhất là việc triển khai sớm các quyết sách, chiến lược mới trước Đại hội, qua kiểm nghiệm thực tế cùng với kinh nghiệm được tổng kết 40 năm đổi mới chắt lọc, đưa vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV xem xét, quyết nghị đã thể hiện tư duy, tầm nhìn, sự nhạy bén, kịp thời của Đảng trong việc nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, đồng thời phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn của đất nước, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Không chỉ dừng ở việc xác định quan điểm, mục tiêu, Văn kiện Đại hội XIV còn kèm theo chương trình hành động cụ thể, xác định rõ đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, cho thấy quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống…

Tất cả đều thể hiện rõ chỉ dấu niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VOV