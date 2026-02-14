Học viện Nông nghiệp Việt Nam quy đổi, cộng điểm IELTS từ 4.0

Sinh viên học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Ảnh: VNUA

Ngày 13-2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết năm 2026 tuyển hơn 8.200 sinh viên đại học chính quy cho 50 ngành. Học viện sử dụng bốn phương thức tuyển sinh, gồm: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét kết hợp học sinh giỏi THPT và có thành tích đặc biệt.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nếu thí sinh không tham gia thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhưng có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế HSK thì được quy đổi điểm.

Đáng chú ý, với chứng chỉ IELTS năm nay học viện chia khung quy đổi thành 5 bậc, chấp nhận quy đổi chứng chỉ từ 4.0 tương đương từ 6 điểm trở lên. Năm ngoái học viện chỉ chia thành 3 bậc (5.0 tương đương 8 điểm, 5.5 là 9 điểm, 6.0 trở lên là 10 điểm).

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm xét tuyển năm 2026 như sau:

Nếu thí sinh tham gia thi môn tiếng Anh/tiếng Trung trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế HSK thì học viện sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và sẽ cộng điểm cho thí sinh vào điểm xét tuyển.

Học viện lưu ý, đối với thí sinh sử dụng kết quả IELTS/HSK để quy đổi thành điểm xét tuyển thì sẽ không được quy đổi thành điểm cộng để cộng với điểm xét tuyển.

Mức điểm cộng như sau:

Với phương thức xét học bạ, học viện xét kết quả học tập 6 học kỳ lớp 10, 11 và 12, và phải đạt ngưỡng điểm tối thiểu theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

Trước đó, tại dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ GD-ĐT dự kiến yêu cầu thí sinh xét tuyển theo phương thức này phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn toán và ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT).

Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển vào học viện dao động từ 17 đến 24,1 điểm, dẫn đầu là ngành sư phạm công nghệ, tiếp đến là luật và du lịch. Các ngành lấy trên 20 điểm như công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ điện tử, kỹ thuật cơ khí...

