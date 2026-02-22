Nam sinh đạt 9.0 IELTS ngay lần thi đầu

Trần Hoàng Lê Thành - nam sinh vừa đạt 9.0 IELTS. Ảnh: NVCC.

Trần Hoàng Lê Thành, sinh năm 2009, là học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nam sinh nhận kết quả hồi đầu tháng 2, chỉ một ngày sau khi dự thi IELTS trên máy tính. Đáng chú ý, đây là kết quả thi IELTS lần đầu tiên của Thành.

“9.0 IELTS nằm trong khoảng điểm dự tính, song vẫn là kết quả khiến em bất ngờ. Trên hết, em cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể khép lại hành trình ôn IELTS để tập trung cho những mục tiêu học tập khác”, Thành chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tận dụng triệt để AI để ôn IELTS

Lê Thành cho biết em đã tiếp xúc với tiếng Anh từ khi 3-4 tuổi, thông qua các video, truyện hay nội dung viết. Lớn hơn, em bắt đầu đọc các bài báo bằng tiếng Anh, đồng thời tham gia nhiều cộng đồng quốc tế có cùng sở thích thay vì chỉ giới hạn trong môi trường bạn bè trên lớp. Vì thế, việc học tiếng Anh với Thành diễn ra khá tự nhiên và dễ dàng.

Đầu năm học này, Thành mới bắt tay vào ôn thi IELTS. Từ khóa quan trọng nhất của nam sinh là luyện tập một cách có hệ thống.

Với kỹ năng Nghe và Đọc, Thành nhận định trọng tâm là xác định và điền chính xác đáp án. Nhờ nền tảng từ quá trình ôn thi chuyên Anh trước đó, Thành đã hình thành phản xạ khá tốt, nên ở giai đoạn nước rút, nam sinh không dành quá nhiều thời gian cho hai kỹ năng này.

Dù vậy, Thành cho rằng nếu biết tận dụng các nguồn ôn tập trực tuyến, thường xuyên rà soát lỗi sai và hệ thống lại phương pháp làm bài, thí sinh có thể đạt 90% hiệu quả mà không cần đầu tư quá nhiều thời gian.

Trong khi đó, kỹ năng Nói đòi hỏi sự kiểm soát thời gian, trả lời đúng trọng tâm và sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Do đó, Thành tập trung trang bị cho mình vốn từ phong phú nhưng không lạm dụng từ ngữ học thuật.

Khi ôn tập, nam sinh chủ động tìm nguồn đề phù hợp và tận dụng các công cụ AI, sử dụng chế độ giọng nói để luyện hỏi - đáp như một cuộc hội thoại thực tế. Cách làm này giúp Thành rút ngắn vòng phản hồi, đồng thời tăng lượng kiến thức và từ vựng tích lũy trong cùng một khoảng thời gian.

Kỹ năng Viết được Thành đánh giá là khó nhất. Trong các bài kiểm tra định kỳ ở lớp học thêm, nam sinh chỉ đạt khoảng 6.5-7.5 ở phần này. Ba tuần cuối cùng, Thành đã áp dụng chiến thuật dùng AI để đẩy nhanh quá trình ôn tập.

Nam sinh sử dụng AI như một “giám khảo khó tính”, yêu cầu chấm bài sát tiêu chí chính thức của IELTS, không nương tay, không làm tròn điểm và chỉ ra rõ những lỗi về lập luận, phát triển ý, ngữ pháp, cách dùng từ hay giọng văn thiếu tự nhiên.

“Nếu không tin tưởng vào độ chính xác của AI, các bạn có thể dùng tài liệu giấy hoặc có sẵn trên mạng. Dù vậy, bạn vẫn nên có một nguồn chấm đáng tin cậy và phản hồi cụ thể, vì chất lượng góp ý quyết định rất lớn đến sự tiến bộ ở kỹ năng này”, nam sinh chia sẻ.

Từ kinh nghiệm của mình, Lê Thành cho rằng thứ tự ưu tiên trong bài thi Viết sẽ là cấu trúc bài, vốn từ vựng và tư duy phản biện. Một bài viết có bố cục rõ ràng, lập luận logic có thể đảm bảo mức 6.0 trở lên. Vốn từ đa dạng, dùng chính xác giúp nâng thêm khoảng 1-1.5 band. Trong khi đó, khả năng phân tích vấn đề sâu và lập luận sắc bén mới là yếu tố tạo khác biệt để chạm tới band 8.0 trở lên.

Lê Thành tận dụng AI cho việc ôn tập IELTS. Ảnh: NVCC.

Chiến thuật thông minh

Chia sẻ thêm về chiến thuật làm bài, Thành cho hay em tuân thủ thứ tự các phần như cấu trúc đề đã sắp xếp, tránh thay đổi chiến thuật giữa chừng. Với kỹ năng Nghe và Đọc, yếu tố cốt lõi là tập trung cao độ vào dữ liệu đầu vào: Đọc kỹ yêu cầu, nghe chính xác thông tin và hạn chế suy đoán chủ quan.

Ở phần Viết trên máy tính, áp lực thời gian và thao tác gõ phím dễ dẫn đến lỗi ngữ pháp hoặc diễn đạt thiếu chính xác. Vì vậy, Thành chủ động dành khoảng 5 phút cuối để rà soát các lỗi kỹ thuật như chia thì, chủ ngữ, động từ, mạo từ và chính tả.

Nam sinh đặc biệt lưu ý ở Task 1, thí sinh không nên chỉ mô tả lại số liệu mà cần khái quát ý nghĩa xu hướng ngay từ phần mở bài và đoạn tổng quan. Việc thể hiện khả năng suy luận và nhận diện đặc điểm nổi bật của dữ liệu sẽ giúp bài viết vượt qua giới hạn điểm trung bình.

Với kỹ năng Nói, Thành cố gắng duy trì thái độ tự nhiên và cởi mở, coi giám khảo như một người dẫn dắt trong podcast. Thành khuyên thí sinh nên hạn chế việc ậm ừ, ngập ngừng không cần thiết.

“Nếu cần suy nghĩ, bạn nên dừng lại, tập trung suy nghĩ rồi đưa ra nội dung tiếp theo. Như vậy sẽ được đánh giá cao hơn”, nam sinh nói.

Bên cạnh đó, theo Thành, thí sinh nên căn câu trả lời phần 1 và 3 ngắn gọn, khoảng 30 giây đến 1 phút, tập trung trực tiếp vào trọng tâm câu hỏi, tránh kéo dài khiến mạch nói mất ổn định.

Đồng thời, việc duy trì tốc độ nói vừa phải, có ngữ điệu lên xuống rõ ràng và kiểm soát nhịp nói đến cuối bài cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự mạch lạc và tự nhiên trong phần thể hiện.

Đạt điểm tuyệt đối IELTS, song Thành cho hay trong giai đoạn nước rút, bản thân không tăng tốc cực đoan mà duy trì sự cân bằng với học chính khóa và hoạt động ngoại khóa ở trường.

“Em thường chỉ thành buổi tối trong ngày để học IELTS, không ‘cày’ liên tục hay khăng khăng làm một kỹ năng trong một ngày”, Thành nói. “Cứ sau 60-90 phút học IELTS, em dành 10-15 phút thư giãn hoặc chuyển sang hoạt động đòi hỏi tư duy khác như lập trình để tránh quá tải”.

Với thí sinh có ý định ôn thi, Thành khuyên nên làm bài kiểm tra đầu vào để xác định điểm xuất phát và đặt mục tiêu phù hợp trong khung thời gian dự kiến. Việc đặt mục tiêu quá xa so với năng lực hiện tại có thể tạo áp lực không cần thiết, trong khi mục tiêu hợp lý sẽ giúp xây dựng lộ trình rõ ràng và khả thi hơn.

Quan trọng hơn, các bạn không nên xem IELTS là đích đến cuối cùng. Khi coi đây là một công cụ hỗ trợ cho hành trình dài hạn, người học sẽ bớt áp lực, chủ động tìm hiểu phương pháp, tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Tâm thế linh hoạt và bền bỉ sẽ giúp quá trình ôn thi trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn