Đại học Bách khoa Hà Nội lại bị giả mạo

Văn bản giả mạo yêu cầu sinh viên chứng minh tài chính để được tham gia chương trình trao đổi. Ảnh: Công tác Sinh viên ĐH Bách Khoa HN.

Cụ thể, thời gian gần đây, sinh viên trường nhận được một văn bản với nội dung "Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại The University of Arizona năm 2025-2026", là "thỏa thuận ký kết giữa trường Đại học Bách khoa Hà Nội và The University of Arizona".

Văn bản này nêu rằng chương trình trao đổi tại Mỹ kéo dài từ tháng 6/2025 đến tháng 7/2026, "mang đến cho sinh viên cơ hội học tập, trải nghiệm ở một môi trường khác và gặp gỡ những người bạn mới để làm phong phú thêm sự phát triển bản thân".

Đối tượng tham gia mà văn bản đề cập bao gồm toàn thể sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, có học lực khá trở lên, tư cách đạo đức tốt và phải chứng minh tài chính.

Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định đây là văn bản giả mạo. Ảnh: Công tác Sinh viên ĐH Bách Khoa HN.

Về việc chứng minh tài chính, văn bản này yêu cầu sinh viên sao kê điện tử chứng minh tài chính của bản thân hoặc thông qua hỗ trợ của gia đình với mức tối thiểu 500 triệu đồng. "Chứng minh cơ sở nằm trong top 5 có thể xét học thạc sĩ sau này", văn bản nêu.

Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định văn bản nêu trên là giả mạo. Tất cả các chương trình trao đổi sinh viên của nhà trường sẽ được thông báo trên website https://www.hust.edu.vn.

Nhà trường cũng nhắc nhở rằng khi cần xác nhận thông tin, sinh viên và phụ huynh có thể liên hệ Ban Công tác sinh viên thông qua số điện thoại, email hoặc website của trường.

Trước đó, vào đầu tháng 1, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng từng cảnh báo văn bản giả mạo có nội dung "Triển khai học bổng Đại học Bách khoa Hà Nội".

Văn bản này yêu cầu sinh viên tham dự hội thảo do nhà trường tổ chức và nộp hồ sơ trực tiếp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ như: Mẫu chứng nhận tài sản, đảm bảo tài chính; đơn xin cấp học bổng; bảng điểm và bản photo giấy chứng nhận/bằng khen (nếu có). Văn bản giả mạo còn đặt ra hạn chót nộp hồ sơ là trước 23h59 ngay 3/1, ký tên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và đóng dấu mộc đỏ.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn