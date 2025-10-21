Đại biểu Quốc hội: Cán bộ làm việc gấp 2-3 lần mà lương, phụ cấp như cũ sẽ khó giữ chân người giỏi

Tổ thảo luận số 2 - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM hiện có 46 đại biểu là đại biểu các đoàn TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - Ảnh: Q.P.

Sáng 21-10, đại biểu dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội; việc thực hiện ngân sách và các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

Cấp tỉnh thừa, cấp cơ sở thiếu nghiêm trọng cán bộ chuyên môn

Tại tổ TP.HCM (gồm 46 đại biểu của 3 địa phương cũ gồm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), một trong những vấn đề đại biểu quan tâm ý kiến là tổ chức bộ máy sau sáp nhập tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (TP.HCM) nêu thực trạng sau sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ở cấp tỉnh đang dư thừa cán bộ, công chức, trong khi cấp cơ sở lại thiếu nghiêm trọng cán bộ chuyên môn.

Bà Yến dẫn ví dụ tại TP.HCM, số lượng cán bộ cấp sở tương đương một tỉnh lớn, nhưng ở cấp xã lại thiếu nhân lực chuyên trách. Có phòng chỉ vài người nhưng phải quản lý nhiều lĩnh vực - kinh tế, văn hóa, xã hội…

"Nguyên nhân là việc sắp xếp cán bộ mới chỉ theo cơ học, chưa dựa trên vị trí việc làm, khiến công tác điều hành còn lúng túng", bà Yến nói.

Từ đó, nữ đại biểu kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu cơ chế điều chuyển, tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh xuống cơ sở, đi đôi với việc rà soát, sắp xếp lại chức vụ tương đương để đảm bảo hợp lý, không "tắc" về chức danh.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến phát biểu - Ảnh: Q.P.

Đại biểu Hà Phước Thắng (TP.HCM) đề nghị bổ sung, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ tại xã, phường, đặc khu.

Theo ông Thắng, hiện nay có nơi thừa cán bộ, có nơi lại thiếu, đặc biệt tại các xã, phường, đặc khu. Số lượng cán bộ phục vụ người dân ở trung tâm hành chính công, phòng kinh tế, phòng văn hóa - xã hội vẫn chưa phù hợp. Các địa bàn có dân số và diện tích lớn lại có biên chế tương đương với những địa bàn nhỏ hơn.

Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn, quy định rõ quy mô diện tích, dân số từng đơn vị hành chính như thế nào sẽ được bố trí bao nhiêu cán bộ.

"Cách bố trí phù hợp để đảm bảo phục vụ hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và quản lý địa bàn hiệu quả. Khi đó, việc chuyển đổi số và giảm tải áp lực cho cán bộ sẽ được thực hiện tốt hơn, nâng cao chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân", ông Thắng nói.

Cần hoàn thiện đề án vị trí việc làm

Đại biểu Hà Phước Thắng - Ảnh: Q.P.

Đại biểu đoàn TP.HCM cũng đề nghị cần hoàn thiện đề án vị trí việc làm và chính sách thu nhập cho cán bộ, công chức.

Theo ông thắng, bộ máy được tinh gọn nhưng một cán bộ phải làm hai, ba công việc thay cho nhiều người trước đây. Tuy nhiên, chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, kỹ năng và trình độ cho từng vị trí vẫn chưa được quy định cụ thể.

Trong một hội nghị vừa qua, ông Thắng cho hay Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã nhấn mạnh cần sớm ban hành đề án vị trí việc làm. Việc này nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, mỗi người biết rõ vị trí, nhiệm vụ, khối lượng công việc của mình.

Cùng với đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, đồng thời xây dựng chế độ thu nhập, đãi ngộ phù hợp, đảm bảo cán bộ có thể yên tâm công tác, không phải lo sinh kế.

"Nếu cán bộ phải làm việc gấp 2-3 lần mà chế độ vẫn như cũ sẽ khó giữ chân người giỏi, cũng không thể thu hút nhân lực mới. Vì vậy, đề nghị có chính sách lương, phụ cấp, hỗ trợ xứng đáng, nhất là đối với cán bộ công chức cấp xã, phường, đặc khu", ông Thắng đề xuất.

Qua thực tế tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) cho biết, cử tri phản ánh, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở. Bên cạnh đó, quá trình này cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. Trong đó, đa số người dân phản ánh, mặc dù 1 cửa nhưng việc giải quyết khâu đầu ra cuối cùng còn rất chậm, đặc biệt, vấn đề thuế vẫn là khâu tắc nghẽn ở quy trình một cửa. Ông đề nghị Chính phủ cần có giải pháp khắc phục tình trạng này. Đại biểu Hoàng Quốc Khánh - Ảnh: GIA HÂN Cùng mối quan tâm, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cũng phản ánh, khi thực hiện chính quyền hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã rất nhiều, với hàng nghìn đầu việc. Người làm việc thiếu, mỗi người đảm nhiệm nhiều việc, nên chất lượng phải từng bước mới chuyển biến, nhưng ngay bây giờ thì rất khó khăn. Đại biểu kể, có trường hợp xã phải làm báo cáo ngay về tỉnh, nhưng ông cán bộ xã nói phải 3 ngày nữa, vì ông ấy phải đưa con nhập học ở Hà Nội, nhưng không có người làm thay, vì có mỗi người làm việc. Hay việc sau khi sáp nhập, có xã phải làm việc ở 2, thậm chí 3 trụ sở, trong đó, Đảng ủy làm việc ở một trụ sở và HĐND, UBND làm việc ở một trụ sở, mỗi trụ sở cách nhau cả chục km. Điều này gây khó khăn cho việc di chuyển, nhất là ở tỉnh miền núi như Lai Châu. Cũng theo ông Khánh, việc tuyển dụng ở địa phương cũng rất khó khăn, ví dụ như lái xe lương chỉ 5 triệu/tháng, trong khi việc ăn uống, sinh hoạt khó khăn. Một điểm nữa, ông nêu ra là với cán bộ y tế xã, thôn bản, chỉ trông chờ vào đồng lương, không làm thêm được, trong khi đi lại rất vất vả, khó khăn. Do vậy, cần sớm được ban hành chính sách, quan tâm hỗ trợ với y tế tuyến xã. Chế độ dành cho cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương rất thấp cũng là tình trạng chung được đại biểu Quốc hội đoàn Lào Cai phản ánh, kiến nghị cần sớm có giải pháp cho vấn đề này.

