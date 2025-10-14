Lương 10 triệu đồng, địa bàn rộng, cán bộ xã nhiều khó khăn

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Tiếp tục phiên họp thứ 50, sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo, nhiều ý kiến của cử tri bày tỏ lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu đến kinh tế trong nước, cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản. Đặc biệt, giá thịt lợn và hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường gây áp lực lớn, tạo dư luận tiêu cực trong xã hội.

Lo ngại của cử tri còn có tình trạng sản xuất nông nghiệp vẫn đối mặt với vấn đề thiếu đầu ra ổn định, dẫn đến lo ngại “được mùa mất giá”. Bên cạnh đó, tình trạng lạm dụng hóa chất, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng trong nông nghiệp đang làm suy thoái và cạn kiệt đất đai, gây ô nhiễm không khí, nguồn nước và môi trường sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và nòi giống người Việt Nam.

Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và dịch bệnh tai xanh ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân; thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán tràn lan cũng là lo ngại lớn, tạo sự không công bằng với người dân và doanh nghiệp sản xuất nông sản sạch, an toàn, cũng khiến cử tri lo ngại.

Cử tri và Nhân dân quan tâm nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nợ thuế, ngân hàng và bảo hiểm xã hội do tình hình tài chính, việc công khai danh sách nợ gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín và khả năng huy động vốn, đồng thời khiến người lao động bị ảnh hưởng do chậm lương, chậm đóng bảo hiểm.

Khu vực kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản, lo ngại nguy cơ bị “hình sự hóa” các quan hệ dân sự, kinh tế, báo cáo nêu.

Về triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo báo cáo, cử tri và Nhân dân cũng phản ánh vẫn còn một số khó khăn liên quan đến các vấn đề sau sáp nhập tổ chức bộ máy cần sớm có giải pháp khắc phục. Như cần sắp xếp, bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ chuyên sâu ở cấp xã trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp, công nghệ thông tin; tăng cường công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã để kịp thời bắt kịp với yêu cầu nhiệm vụ được phân cấp rất lớn cho cấp xã và trong điều kiện chuyển đổi số, thay đổi sang tư duy kiến tạo.

Bên cạnh đó cần sớm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhất là cơ sở dữ liệu để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa, quản lý và liên thông cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai, dữ liệu cán bộ, công chức. Có giải pháp sử dụng tài sản công dôi dư sau sáp nhập tại các địa phương để tránh lãng phí; có giải pháp hiệu quả khắc phục và hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người dân trong điều kiện còn có sự phân tán, khoảng cách địa lý khó khăn cho việc đi lại và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa có địa hình phức tạp và hạ tầng giao thông chưa đồng bộ.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đầu tư thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đất đai…nhằm liên thông dữ liệu để đơn giản thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nêu ý kiến, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, báo cáo nên nhấn thêm nội dung chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Thanh nêu 2 vấn đề cán bộ địa phương rất quan tâm. Thứ nhất, cần sớm có vị trí việc làm liên quan đến biên chế và đi liền đó là cái chính sách cải cách tiền lương. “Lương anh em ở xã rất thấp mà lại đi rất xa và điều kiện khó khăn cho nên phải rất sớm chính sách để còn giữ chân cán bộ”, bà Thanh nói.

Vấn đề thứ hai, theo Phó chủ tịch Quốc hội là tạo động lực “cho anh em gắn bó và và lăn lộn với cơ sở. Hiện nay, địa bàn rộng, điều kiện xe cộ không có, nhiều xã chưa có xe ô tô. Nhưng lương thì đa số chỉ khoảng 10 triệu đồng trở về. Rất ít người có hơn 10 triệu. Như thế thì rất khó khăn”.

Từ đó, bà Thanh đề nghị phải bổ sung công tác phí và công tác phí phù hợp với điều kiện về địa bàn, tạo điều kiện cho cán bộ xã về nhà ở công vụ cũng như công tác phí để anh em gắn bó, còn như hiện nay là rất khó khăn.

