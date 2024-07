Đặc sản nhìn 'sởn da gà' xưa ít ai ăn, giờ được 'săn lùng', 150.000 đồng/kg

Chuột cống nhum là động vật gặm nhấm, có kích thước lớn hơn so với nhiều loại chuột khác. Chúng có tính cách khá hung dữ, sở hữu một bộ lông đen, mềm mượt và có tiếng kêu giống như loài rắn.



Chúng có đặc điểm: tai khá to, sở hữu bộ móng sắc nhọn, màu trắng sữa. Chúng còn có chiếc đuôi dài, cùng mũi hồng hào nên trông vô cùng thông minh. Vì thế, nhiều người nuôi chuột cống nhum như một thú cưng trong nhà.



Chuột cống nhum có nhiều ở các tỉnh miền Tây, đặc biệt là đặc sản nổi tiếng của Đồng Tháp. Nơi sống chủ yếu của chúng ở các ruộng lúa, cánh đồng. Do đó việc bắt chuột cống nhum không hề dễ dàng.

“Chúng rất ít khi xuất hiện, trừ khi đã quá đói. Hoặc những người có kinh nghiệm bẫy chuột lâu năm mới bắt được chúng", anh Thanh (29 tuổi, Đồng Tháp) cho biết.

Cũng theo người đàn ông này, người dân quê anh nói riêng và miền Tây nói chung sẽ sử dụng những cách khách nhau để bẫy chuột, như:

Sử dụng lồng bẫy

Là một trong những cách được người dân miền Tây thường áp dụng nhất. Người ta sẽ cho những loại thức ăn yêu thích của chuột vào lông, để nhử chúng sập bẫy. Bởi vì chuột cống nhum rất thông minh, nên bạn cần thường xuyên thay đổi địa điểm và thời gian đặt bẫy.

Đào hang

Đào hang để bẫy chuột cần nhiều thời gian và sự tỉ mỉ. Họ cần phải xác định được rõ đây là hang của chuột, năm được cách di chuyển của chúng. Với những ai có kinh nghiệm lâu năm, chắc chắn có thể bẫy được chuột cống nhum bằng cách đào hang dễ dàng.

"Xưa chuột cống nhum rất ít người biết đến, chỉ có người dân miền Tây mới thưởng thức. Thậm chí có người không dám ăn thịt chúng vì cho rằng thịt chuột ghê rợn.

Vài năm trở lại đây, thịt chuột cống nhum đã trở thành đặc sản được khách du lịch ưa chuộng. Thậm chí người thành phô, các nhà hàng cũng săn lùng. Do đó, giá thành của chúng cao hơn rất nhiều, từ 130.000 - 150.000 đồng/kg", anh Thanh nói.

Chuột cống chum nướng

Từ chuột cống nhum, người ta chế biến thành hàng loạt món ngon như: chuột giả cầy, chuột xào chua ngọt, chuột rán, chuột nhúng dấm, thịt chuột luộc ép lá chanh, chuột đồng áp chảo, chuột đồng rang muối, chuột xào xả ớt, chuột khìa nước dừa, chuột nướng chao, chuột xào lăn… Tất cả đều thơm ngon và ấn tượng ngay lần đầu thưởng thức.

Tác giả: Khai Tâm

Nguồn tin: saostar.vn