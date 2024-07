Đặc sản chỉ có ở Hưng Yên xưa ít ai biết, giờ dân thành phố 'săn lùng' với giá 370.000 đồng/kg

Hưng Yên là vùng đất không núi không biển nhưng có rất nhiều đặc sản nức tiếng, hấp dẫn khách du lịch gần xa. Trong đó, chúng ta phải kể đến chả gà Tiểu Quan, có nguồn gốc từ thôn Tiểu Quan (Phùng Hưng, Khoái Châu).

Đây là món ăn có độ mềm dai đặc trưng với hương vị phong phú đậm đà cùng vị ngọt thơm tự nhiên của thịt gà thả vườn. Anh Nhân (30 tuổi, Hưng Yên) cho biết, chả gà Tiểu Quan là đặc sản đặc trưng của vùng đất Khoái Châu nói riêng và Hưng Yên nói chung. Nó có quy trình chế biến, tuyển chọn nguyên liệu công phu và kỹ lưỡng.

Chả gà Tiểu Quan nổi tiếng Hưng Yên

"Nguyên liệu để chế biến đặc sản này là những con gà to, khỏe được nuôi thả ở vườn. Gà sau khi được làm sạch, chỉ lấy phần thịt nạc, bỏ hết gân và xương. Sau đó thịt được chặt nhỏ và cho vào cối đá, giã đều tay.

Khi thịt gần nhuyễn, thợ sẽ trộn thêm lòng đỏ trứng gà, nước mắm ngon, hạt tiêu, gừng, mỡ lợn thái hạt lựu, gia vị và một ít vỏ quýt rồi giã cho đến khi hỗn hợp có độ nhuyễn nhất định", anh Nhân nói.

Thịt gà được giã bằng tay rồi trộn với các nguyên liệu khác

Tiếp theo, thợ nấu sẽ phết hỗn hợp thịt lên phên với độ dày vừa phải, không quá mỏng khiến thịt bị chảy, rơi xuống lò và không quá dày làm thịt không chín đều. Từng phên thịt được nướng trên than hoa, than củi hoặc than nhãn để tăng thêm độ thơm ngon cho món chả.

"Chả gà nướng xong thường được treo trong phên, khi ăn cắt miếng nhỏ, ăn cùng rau mùi, dưa góp và dùng kèm với xôi hoặc cơm trắng. Nó có hương vị ngọt thơm, béo ngậy xen chút cay nồng.

Xưa món ăn này hầu như chỉ có người Khoái Châu biết đến. Song vài năm trở lại đây, chúng được người thành phố săn tìm về thưởng thức", người đàn ông nói.

Đặc sản này có hương vị béo ngậy, cay nồng

Chả gà Tiểu Quan được bán ở các cửa hàng đặc sản tại huyện Khoái Châu hoặc nhà hàng, quán ăn chuyên về gà gần chùa Chuông, thành phố Hưng Yên. Chúng được rao bán với giá chừng 370.000/kg.

Ngoài ra, chị em có thể tìm mua đặc sản chả gà Hưng Yên tại một số siêu thị, cửa hàng online.

Tác giả: Khai Tâm

Nguồn tin: saostar.vn