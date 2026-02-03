Đặc sắc Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” năm 2026

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các xã miền Tây Nghệ An.

Các đại biểu dự Chương trình

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; vượt qua khó khăn, thách thức; đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, với diện tích rộng lớn và địa hình phức tạp, nguồn lực còn hạn chế, đời sống người dân tại nhiều xã miền núi, vùng cao còn rất nhiều khó khăn. Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn trên 80.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, trong năm 2025, Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và cơ sở hạ tầng, với ước tính thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng. Đời sống của bà con nhân dân vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chồng chất khó khăn, rất cần sự sẻ chia, chung tay góp sức của cả cộng đồng xã hội, nhất là trong thời điểm Tết đến, Xuân về.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tặng hoa tri ân các nhà tài trợ Chương trình

Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có chủ trương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyên góp, ủng hộ Tết cho người nghèo nhằm chia sẻ những khó khăn để các hộ nghèo, gia đình chính sách được đón Tết, vui Xuân đầm ấm.

Theo đó ngày 29/01 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026”, đến nay đã kêu gọi ủng hộ được hơn 172 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để mang Tết ấm đến với hàng nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.

Đối với khu vực miền Tây Nghệ An, nhiều chương trình, chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh đã và đang được triển khai hiệu quả; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; kinh tế nông - lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng có chuyển biến rõ nét; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tình đoàn kết hữu nghị với các địa phương nước bạn Lào không ngừng được củng cố.

Khu vực Miền Tây nói chung, xã Quế Phong nói riêng từ lâu được biết đến như một bức tranh đa sắc, nơi thiên nhiên bao la, đại ngàn hùng vĩ, cùng sắc màu văn hóa đa dạng của các dân tộc Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ mú, Ơ đu,…; là vùng đất giàu truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, luôn kiên cường vượt qua khó khăn, gắn bó thủy chung với Đảng, với cách mạng.

Đông đảo Nhân dân đến xem Chương trình

Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” tại xã Quế Phong là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn, đồng thời gắn với các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Với nhiều hoạt động đa dạng đáp ứng nhu cầu thiết yếu cả về vật chất và tinh thần cho bà con Nhân dân miền núi và vùng cao như: Tổ chức phiên chợ Tết, các gian hàng phát quà tết, gói bánh chưng, các trò chơi dân gian; khám sức khoẻ, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân.

Chương trình nghệ thuật buổi tối hôm nay là sự tái hiện sinh động không gian văn hóa - đời sống - tâm hồn của cộng đồng các dân tộc miền Tây tỉnh Nghệ An, để chúng ta cùng cảm nhận vẻ đẹp của hương sắc vùng cao, nơi truyền thống được gìn giữ, lòng nhân ái được lan tỏa và khát vọng phát triển được khơi nguồn. Đặc biệt, thông qua chương trình, tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã dành nhiều phần quà Tết ý nghĩa gửi tới đồng bào, với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc Chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị sau Chương trình này, xã Quế Phong tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội, để tất cả người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã được nhận quà Tết, tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia để Nhân dân được yên tâm đón Tết, vui Xuân.

Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nhân rộng, lan tỏa Chương trình đến các địa bàn khu vực biên giới, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Bước sang năm 2026 - là năm đầu của nhiệm kỳ mới, với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, đồng bào các dân tộc miền Tây nói riêng, cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tập trung khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của vùng; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, môi trường; tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng miền Tây Nghệ An phát triển bền vững, giàu bản sắc và nghĩa tình.

Trong không khí tươi vui hôm nay, chúng ta càng thêm tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của các cấp chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, các dân tộc miền Tây Nghệ An sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và của đất nước.

Các tiết mục được biểu diễn tại Chương trình

Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” năm 2026 gồm 3 chương: Hương sắc miền Tây; Ấm tình đồng bào; Miền Tây ngày mới. Các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, mang tính chuyên nghiệp cao cùng những tiết mục văn nghệ quần chúng mộc mạc, chân thực đã tạo nên một không gian nghệ thuật sinh động, gần gũi và đầy cảm xúc. Mỗi lời ca, điệu múa, điệu nhảy không chỉ mang đến niềm vui, sự hứng khởi cho khán giả mà còn phản ánh rõ nét tinh thần lạc quan, gắn bó và niềm tự hào của người dân đối với quê hương mình. Đặc biệt tại chương trình còn có màn bắn pháo hoa tầm cao.

