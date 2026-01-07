Báo động từ giải U19 Quốc gia

Ngày 6/1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định kỷ luật 5 cầu thủ U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà do thi đấu không đúng khả năng tại giải U19 Quốc gia. Các cầu thủ bị kỉ luật gồm Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm, Lê Minh Khôi. Theo thông báo của VFF, các cầu thủ bị xử lý kỉ luật vì có hành vi thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực, công bằng của giải đấu cũng như uy tín của công tác tổ chức.

Đội U19 Bê Tông 26.

Theo nội dung các quyết định, mỗi cầu thủ bị phạt tiền 2,5 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải đấu do VFF quản lý, tổ chức. Mức kỉ luật được áp dụng căn cứ theo các quy định hiện hành của VFF đối với hành vi làm sai lệch tính chất chuyên môn của trận đấu.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Ban Kỉ luật VFF đã ra các quyết định kỉ luật đối với cầu thủ thuộc các đội U19 Hoài Đức, U19 Luxury Hạ Long và U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà do thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực, công bằng của giải đấu.

Ban Kỉ luật đã ban hành Quyết định số 1263 đến 1267/QĐ-LĐBĐVN đối với các cầu thủ Dương Thanh Tú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng và Nguyễn Đại Huệ của đội U19 Hoài Đức. Hai cầu thủ Đoàn Quốc Huy và thủ môn Vũ Tuấn Anh của đội U19 Luxury Hạ Long lần lượt nhận các Quyết định số 1268 và 1269/QĐ-LĐBĐVN. Cầu thủ Đào Minh Trí của U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà bị xử lý theo Quyết định số 1270/QĐ-LĐBĐVN.

Theo các quyết định này, mỗi cầu thủ bị phạt tiền 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải U19 Quốc gia 2025-2026 do hành vi thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của giải đấu và hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Ngày 29/12/2025, Ban Kỉ luật VFF đã ra quyết định đình chỉ huấn luyện viên đội U19 Hà Tĩnh 6 trận vì hành vi xâm phạm trọng tài. Theo Quyết định số 1249, ông Đinh Văn Dũng - huấn luyện viên đội U19 Hà Tĩnh bị phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 6 trận đấu kế tiếp do có hành vi xâm phạm thân thể trọng tài. Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Hà Tĩnh ngày 27/12/2025.

Ban Kỉ luật VFF xác định hành vi của ông Đinh Văn Dũng là nghiêm trọng, vi phạm quy định về kỉ luật, làm ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu cũng như công tác điều hành của trọng tài.

Cùng liên quan đến trận đấu nói trên, Quyết định số 1250 của Ban Kỉ luật VFF nêu rõ việc xử phạt ông Nguyễn Anh Cường - trợ lý huấn luyện viên đội U19 Hà Tĩnh. Ông Cường bị phạt 1,25 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do phản ứng với trọng tài trong khi thi đấu.

Không chỉ xử lý các hành vi phản ứng và xâm phạm trọng tài, thời gian qua VFF cũng liên tục ban hành các án kỉ luật nghiêm khắc nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức và thi đấu tại giải U19 Quốc gia. Trước đó, hai cầu thủ Trần Quang Duy và Trương Phú Quý của đội U19 Bê Tông 26 bị phạt 3,75 triệu đồng mỗi người và đình chỉ thi đấu đến hết giải vì thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của giải đấu.

Ngoài ra, các cầu thủ Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo cùng thủ môn Nguyễn Công Thuận (U19 Bê Tông 26) cũng bị phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp với cùng hành vi vi phạm.

Ban Kỉ luật VFF nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và giữ gìn hình ảnh của các giải bóng đá quốc gia, đặc biệt là ở các giải trẻ, nơi đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ.

VFF cũng khẳng định quan điểm xuyên suốt là xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ đối với mọi hành vi vi phạm kỉ luật, đạo đức thi đấu và các biểu hiện tiêu cực trong bóng đá. Thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực.

Có điểm chung là những đội bóng vừa bị Ban Kỷ luật VFF ra án phạt về các hành vi tiêu cực là những cái tên mới tham dự các giải đấu của VFF vài năm trở lại đây. Họ không phải là những lò đào tạo bóng đá danh tiếng, hay có bản sắc, chỉ đơn thuần tham dự theo các tiêu chí đáp ứng được yêu cầu của VFF. Đó cũng là vấn đề mà VFF cần nhìn nhận nghiêm túc. Áp lực phải tổ chức giải đấu cho bóng đá trẻ, nhưng nó nên là các lứa trẻ của câu lạc bộ, của trung tâm đào tạo đạt chuẩn hơn là chấp nhận cả những đội bóng từ bóng đá phong trào như vậy.

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân