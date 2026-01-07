Truyền thông quốc tế ấn tượng với màn trình diễn của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2026. Đình Bắc và Hiểu Minh là những người ghi bàn giúp U23 Việt Nam thắng trận và có được ngôi đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Chiến thắng của U23 Việt Nam được đông đảo truyền thông quốc tế đưa tin. Ở khu vực Đông Nam Á, tờ Siam Sport của Thái Lan hay CNN Indonesia đều thông tin. Tờ báo Thái Lan giật tiêu đề: “Đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Jordan 2-0, qua đó giành chiến thắng trong trận ra quân tại vòng chung kết Asian Cup”.

U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Jordan (Ảnh: AFC).

Trong bài viết Siam Sport miêu tả chi tiết diễn biến trận đấu và sự cố gắng của hai đội. Sau khi U23 Việt Nam dẫn 2-0 ở hiệp 1, trong hiệp 2, hai đội đã chơi rất cố gắng, tác giải bài báo nhấn mạnh: “Dù cả hai đội đều nỗ lực tấn công trong hiệp hai, không bên nào có thêm bàn thắng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan 2-0, giành trọn 3 điểm ở trận ra quân vòng chung kết AFC U23 Asian Cup tại Saudi Arabia, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A”.

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia ấn tượng với khả năng nhập cuộc của U23 Việt Nam: “Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc chủ động, liên tục đẩy cao đội hình tấn công. Lối chơi tốc độ, gắn kết cùng tinh thần đồng đội giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương”.

Tờ Roya News của Jordan cho rằng, khả năng phòng ngự chặt chẽ là chìa khóa giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan dù phải chịu rất nhiều sức ép ở hiệp 2, tác giả nhấn mạnh: “U23 Việt Nam duy trì cự ly đội hình hợp lý, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm đảm bảo thể lực. Những thay đổi này giúp đoàn quân áo đỏ hạn chế hiệu quả sức sát thương từ các pha lên bóng của Jordan, bảo toàn thành công lợi thế cho đến khi trận đấu khép lại”.

Về phần mình, HLV Kim Sang Sik dành lời khen cho các học trò, nhưng ông khẳng định: “U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng chuyển trọng tâm sang trận đấu kế tiếp. Trận đấu tiếp theo của chúng tôi là gặp U23 Kyrgyzstan. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục tốt, chuẩn bị tốt cho trận đấu đó. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục tính toán và chuẩn bị cho trận gặp U23 Saudi Arabia”.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn