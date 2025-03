Đã tìm ra chủ nhân trúng thưởng xe ô tô Vinfast VF3 của Viettel Nghệ An

Từ ngày 20/11/2024 đến ngày 25/2/2025 vừa qua, Viettel Nghệ An đã triển khai đồng thời 2 chương trình quay số trúng thưởng “Đăng ký Data trúng xe VF3” dành cho các khách hàng đăng ký các gói cước data từ 50.000đ trở lên và chương trình “TV360 – Đỉnh cao bóng đá nhận quà cực đã” dành cho các khách hàng đăng ký dịch vụ internet, truyền hình trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị các giải thưởng lên tới hơn nửa tỷ đồng.

Khách hàng may mắn trúng xe VF3

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Chung – Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: “Với phương châm lấy Khách hàng làm trung tâm, Viettel luôn là nhà mạng tiên phong cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm công nghệ mới nhất, những ưu đãi đặc biệt nhất. Chương trình “Đăng ký Data trúng xe VF3” và chương trình “TV360 – Đỉnh cao bóng đá nhận quà cực đã” mà Viettel Nghệ An đã triển khai trong thời gian qua là một minh chứng rõ nét thể hiện cho sự nỗ lực không ngừng của Viettel trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy khách hàng sử dụng internet, data 4G/5G, qua đó góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trong thời đại mới, đồng thời cũng mang đến cho khách hàng cơ hội trúng thưởng với những phần quà giá trị nhất từ trước đến nay. Đồng thời Viettel Nghệ An cũng cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để đem đến thêm nhiều những sản phẩm dịch vụ mới, những chương trình ưu đãi hấp dẫn cho toàn thể quý khách hàng trên toàn tỉnh”.

Dưới đây là danh sách tất cả các khách hàng đã trúng thưởng 2 chương trình vừa qua.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn