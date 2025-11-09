Đã có kết quả thẩm định Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy vốn 23.940 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa có Báo cáo số 109/BC-HĐTĐNN gửi Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Điểm nhấn quan trọng nhất tại Báo cáo số 109 là Hội đồng thẩm định Nhà nước cho biết, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, sau khi được UBND tỉnh Nghệ An tiếp thu, giải trình theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước, đã có đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng.

Sau khi biểu quyết bằng văn bản, có 11/11 thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước đồng ý thông qua Báo cáo kết quả thẩm định, trong đó có 2/11 thành viên đồng ý thông qua nhưng có thêm ý kiến lưu ý, bổ sung. Căn cứ kết quả bỏ phiếu nêu trên, Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đã đủ điều kiện thông qua.

Để kịp tiến độ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Hội đồng thẩm định Nhà nước thống nhất kiến nghị Chính phủ xem xét, thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy theo đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An.

Hội đồng thẩm định Nhà nước kiến nghị giao UBND tỉnh Nghệ An tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án; đồng thời giao Bộ Xây dựng - cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực giao thông thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa phận 9 xã gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Tuyến có điểm đầu tại Km0+000, giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, thuộc khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Nậm On - biên giới giữa Việt Nam và Lào.

Căn cứ kết quả dự báo nhu cầu vận tải, kết quả tính toán nhu cầu các làn xe và khả năng cân đối nguồn lực, dự án đề xuất quy mô đầu tư cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường từ 22 đến 24,75 m; các cầu trên tuyến có quy mô 6 làn xe. Các vị trí đào sâu, đắp cao có quy mô nền đường 6 làn xe, với chiều rộng nền từ 29 đến 32,25 m; các cầu trụ cao trên 50 m không đầu tư dải dừng xe khẩn cấp; giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn xe.

Ước tính, tổng diện tích đất chiếm dụng của dự án khoảng 648 ha (bao gồm phần đất làm đường tuyến chính, đường công vụ, bãi đổ thải, bãi trữ...), cụ thể: đất rừng phòng hộ 182 ha (trong đó rừng phòng hộ đầu nguồn 180 ha); đất rừng sản xuất 185 ha; đất rừng đặc dụng 1 ha; đất trồng lúa 223 ha; đất ở 32 ha; đất quốc phòng 7 ha; các loại đất khác 18 ha.

Dự kiến, số hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án là khoảng 2.833 hộ, trong đó khoảng 221 hộ phải tái định cư.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 23.940,34 tỷ đồng, trong đó chi phí các hạng mục ước tính như sau: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 2.822,26 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 17.726,47 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 1.063,59 tỷ đồng; chi phí dự phòng 2.328,02 tỷ đồng.

Công trình được đầu tư theo hình thức đầu tư công, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Dự án đề xuất sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm: nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 cho công tác chuẩn bị đầu tư 100 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 22.429,21 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 (bố trí tối đa 50% kinh phí giải phóng mặt bằng) khoảng 1.411,13 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất phân chia dự án thành 10 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; và 9 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (mỗi dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo địa bàn từng xã có đoạn tuyến cao tốc đi qua).

Dự án sẽ góp phần hình thành trục ngang (phía Tây) của tỉnh Nghệ An, kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tạo không gian và động lực phát triển mới cho tỉnh Nghệ An.

Sau khi hoàn thành toàn bộ tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ kết nối, rút ngắn thời gian hành trình giữa hai Thủ đô và các địa phương; tạo tiền đề hình thành mạng lưới đường tốc độ cao kết nối khu vực; đồng thời tạo sức lan tỏa lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

