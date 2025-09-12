Cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ dự kiến khai thác vào năm 2029

Sơ đồ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, trong đó có đoạn Vinh - Thanh Thuỷ. Nguồn: Bộ Giao thông vận tải

Nghệ An vừa có báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu tại Km0+000 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Với tổng chiều dài khoảng 60 km.

Dự án đi qua địa phận 9 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cao tốc Vinh - Thanh Thủy có quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Chiều rộng nền đường với đoạn vận tốc thiết kế 100 km/h là 32,25 m; đoạn vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h là 29 m.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.950 tỷ đồng từ nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024; ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện chuẩn bị đầu tư 100 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 22.439 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.411 tỷ đồng để tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ chuẩn bị, giải phóng mặt bằng từ năm 2025, triển khai thi công dự án năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2029 và thực hiện hoàn thành hồ sơ thủ tục quyết toán năm 2030.

Đến nay, dự án đã được Thủ tướng bố trí 100 tỷ đồng từ nguồn vốn tăng thu ngân sách năm 2024.

Hiện, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình Thủ tướng lập Hội đồng thẩm định nhà nước và tổ chức thẩm định, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải vào chiều tối 10/9, sau khi ghi nhận báo cáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng ý kiến của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính liên quan đến Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao các bộ, ngành liên quan khẩn trương thẩm định; đồng thời, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo hoàn thành trước tháng 12/2025 để kịp triển khai dự án.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy nằm trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn Vinh - Thanh Thủy.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn