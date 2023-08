Đã bắt được 3 nghi phạm đánh bất tỉnh thanh niên trên quốc lộ

Chiều 24-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Hoằng Hóa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 3 nghi phạm đánh đập dã man nam thanh niên khiến người này bất tỉnh trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa hôm 21-8.

Lê Văn Định tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, sau một thời gian tích cực điều tra, truy tìm, đến trưa 24-8, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt giữ được 3 người gồm: Lê Văn Định (SN 1978), Lê Văn Ba (SN 1973; ngụ xã Tân Phúc, huyện Nông Cống) và Nguyễn Hoàng Dương (SN 1976; ngụ xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống).

Về nguyên nhân vụ việc, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin với báo chí.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều ngày 22-8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip khoảng 2 phút có nội dung ghi lại cảnh 2 người đàn ông đạp vào đầu vào 1 người đang nằm quằn quại dưới đường, chỉ ôm đầu không phản kháng.

Do bị đá, đạp mạnh vào vùng đầu mà người nằm dưới đường bất tỉnh tại chỗ. Điều khiến dư luận phẫn nộ là dù người này không còn khả năng phản kháng, nhưng người đàn ông mặc áo trắng, đi giày thể thao vẫn liên tiếp dùng chân đá, đạp vào đầu, lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân.

Lê Văn Ba và Nguyễn Hoàng Dương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hành hung dã man xong, nhóm người này lên xe ôtô rời đi, bỏ mặc người đàn ông nằm bất động dưới nền đường.

Nạn nhân sau đó được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng lơ mơ, trên mặt bên phải có vết thương dài 2 cm, bên trái sưng nề biến dạng vùng mặt, vùng đầu. Bệnh viện đã chụp XQ nhưng chưa phát hiện tổn thương bên trong vùng ngực, mặt. Tuy nhiên, chụp CT có vết rạn thành răng hàm bên trái.

Vụ việc sau đó được xác định xảy ra chiều ngày 21-8 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là N.D.S. (SN 1992; ngụ xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Nạn nhân N.D.S. bị thương nặng vùng mặt đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa



Hiện, Công an huyện Hoằng Hóa đã bàn giao 3 đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

