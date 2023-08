Mẹ nam thanh niên bị đánh dã man vào đầu, mặt trên quốc lộ: Sao chúng ác thế

Sáng 23-8, bác sĩ Lê Ngọc Biển, Trưởng khoa Phẫu thuật - thần kinh - lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết người đàn ông bị đánh dã man, bất tỉnh trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa nhập viện lúc 16 giờ 48 phút ngày 21-8, trong tình trạng lơ mơ, trên mặt bên phải có vết thương dài 2 cm, bên trái sưng nề biến dạng vùng mặt, vùng đầu.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh N.D.S., 31 tuổi, ở Thanh Hóa.

Anh N.D.S. bị đánh dã man đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng lơ mơ, chưa tỉnh táo

Bệnh viện đã chụp XQ nhưng chưa phát hiện tổn thương bên trong vùng ngực, mặt. Tuy nhiên, chụp CT có vết rạn thành răng hàm bên trái. "Đến thời điểm này, bệnh nhân vẫn trong tình trạng lơ mơ, loạn thần, nghi não có máu tụ nên trong chiều nay 23-8 chúng tôi sẽ chụp cộng hưởng từ để xác định rõ tổn thương" - bác sĩ Biển thông tin.

Bà L.T.T. (SN 1963; mẹ của nạn nhân N.D.S.) cho biết trong chiều ngày 21-8, bà nhận được điện thoại con trai bà gặp nạn, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng (xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa). Khi bà T. tới nơi thì anh S. đang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa do bị thương nặng vùng đầu, mặt.

"Khi tới nơi tôi mới biết con mình bị một số người chặn xe đánh. Cậu bạn đi cùng nói đang đi trên đường thì bất ngờ bị một số người không quen biết đi trên xe ôtô chặn lại rồi đánh nó. Con tôi đã bất tỉnh mà chúng nó vẫn đánh, chúng nó ác thế không biết. Tôi cũng không rõ lý do vì sao, bởi nó vẫn chưa tỉnh" - bà Th. bức xúc.

Anh S. bị đánh tổn thương nặng vùng mặt, 2 mắt thâm đen sau khi bị đánh dã man

Mẹ nạn nhân cũng cho biết không rõ người đánh, nhưng trong sáng nay 23-8, có một số người xưng là vợ và người thân của nhóm người đánh con bà tới bệnh viện gặp xin lỗi. "Họ nói ở huyện Nông Cống tới xin lỗi gia đình, mong đừng có gửi đơn cho công an, nhưng gia đình tôi không đồng ý, họ đánh con tôi ra nông nỗi này, thành người thực vật còn gì nữa"- bà Th. bất bình.

Cũng theo bà Th., con trai bà chưa lập gia đình, mới đi xuất khẩu lao động về nước từ đầu năm nay, hôm gặp nạn cháu đi xe máy ra Hà Nội thăm bố đang ốm, lúc về thì bị như vậy.

Trưa 23-8, một lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa cho biết đơn vị này đã tới bệnh viện nắm sự việc, đồng thời cho biết những người gây ra sự việc trên đi ôtô biển số tỉnh ngoài, vì thế cơ quan công an vẫn đang xác minh, khoanh vùng đối tượng, khi có kết quả sẽ thông tin sớm nhất tới báo chí.

Hình ảnh người đàn ông đánh dã man anh S. trên đường. Ảnh cắt từ clip

Như Người Lao Động đã thông tin, chiều ngày 22-8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip khoảng 2 phút có nội dung ghi lại cảnh 2 người đàn ông đá, đạp, đập liên tiếp vào vùng đầu, mặt của 1 người đàn ông đang nằm quằn quại dưới đường, chỉ ôm đầu không phản kháng.

Do bị đá, đạp, đập mạnh vào vùng đầu mà người nằm dưới đường bất tỉnh tại chỗ. Điều khiến dư luận phẫn nộ là dù người này không còn khả năng phản kháng, nhưng người đàn ông mặc áo trắng, đi giày thể thao vẫn liên tiếp dùng chân đá, đạp vào đầu, lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân.

Hành hung dã man xong, nhóm người này lên xe ôtô rời đi, bỏ mặc người đàn ông nằm bất động dưới nền đường.

Clip ghi cảnh người đàn ông bị đánh dã man

Vụ việc đánh dã man người đàn ông sau đó được xác định xảy ra chiều ngày 21-8 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là anh N.D.S. (SN 1992; ngụ xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoằng Hóa tiếp tục xác minh, làm rõ.

