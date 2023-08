Tình hình sức khỏe thanh niên bị đá, đạp dã man vào đầu, bất tỉnh trên quốc lộ

Chiều 23-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết nạn nhân N.D.S., nam thanh niên bị một nhóm người khác đánh đập dã man, bất tỉnh trên quốc lộ hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện. "Trong chiều nay, chúng tôi đã cho chụp cộng hưởng từ vùng đầu cho nạn nhân và chưa phát hiện ra tổn thương, bệnh nhân vẫn đang được theo dõi tiếp" - bác sĩ Lê Văn Sỹ thông tin.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi cảnh người đàn ông bị đánh đập dã man

Liên quan tới nhóm người hành hung, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã tìm được xe ôtô tải mang BKS 63C-081.61 liên quan tới nhóm người hành hung anh S. tại địa bàn huyện Nông Cống và đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Công an huyện Hoằng Hóa vẫn chưa làm rõ được nhóm đánh nam thanh niên do những người này không có ở địa phương.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều ngày 22-8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip khoảng 2 phút có nội dung ghi lại cảnh 2 người đàn ông đạp vào đầu vào 1 người đang nằm quằn quại dưới đường, chỉ ôm đầu không phản kháng.

Hình ảnh nam thanh niên bị đánh tổn thương nặng vùng mặt

Do bị đá, đạp mạnh vào vùng đầu mà người nằm dưới đường bất tỉnh tại chỗ. Điều khiến dư luận phẫn nộ là dù người này không còn khả năng phản kháng, nhưng người đàn ông mặc áo trắng, đi giày thể thao vẫn liên tiếp dùng chân đá, đạp vào đầu, lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân.

Hành hung dã man xong, nhóm người này lên xe ôtô rời đi, bỏ mặc người đàn ông nằm bất động dưới nền đường.

Vụ việc sau đó được xác định xảy ra chiều ngày 21-8 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là N.D.S. (SN 1992; ngụ xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Cảnh nhóm người đánh nam thanh niên gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân sau đó được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng lơ mơ, trên mặt bên phải có vết thương dài 2 cm, bên trái sưng nề biến dạng vùng mặt, vùng đầu. Bệnh viện đã chụp XQ nhưng chưa phát hiện tổn thương bên trong vùng ngực, mặt. Tuy nhiên, chụp CT có vết rạn thành răng hàm bên trái.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoằng Hóa tiếp tục điều tra, truy bắt những người liên quan.

