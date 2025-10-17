Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama qua đời ở tuổi 101

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama - Ảnh: AFP

Theo tờ Japan Times, sáng 17-10, Cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama, người từng giữ chức Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản (JSP) và lãnh đạo chính phủ liên minh với Đảng Dân chủ tự do (LDP), đã trút hơi thở cuối cùng tại thành phố Oita, hưởng thượng thượng thọ 101 tuổi.

Ông Murayama sinh ngày 3-3-1924, tại tỉnh Oita. Sau khi phục vụ trong quân đội vào cuối Thế chiến thứ hai, ông bắt đầu sự nghiệp chính trị và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện đầu tiên vào năm 1972. Năm 1993, ông trở thành Chủ tịch Đảng JSP.

Ngày 29-6-1994, ông Murayama trở thành Thủ tướng thứ 81 của Nhật Bản, đứng đầu chính phủ liên minh giữa JSP, LDP và đảng nhỏ hơn tên là Sakigake.

Dưới thời ông Murayama, liên minh này đã đồng ý duy trì Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ, công nhận tính hợp hiến của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và chấp nhận việc sử dụng quốc kỳ Hinomaru và quốc ca "Kimigayo".

Di sản đáng chú ý nhất của ông chính là Tuyên bố Murayama được ban hành vào ngày 15-8-1995, nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc Thế chiến thứ hai.

Tuyên bố lịch sử này nêu rõ: "Nhật Bản đã theo đuổi chính sách không đúng đắn, đã dấn thân vào con đường chiến tranh, đẩy người dân Nhật vào một cuộc khủng hoảng định mệnh, và thông qua sự cai trị thuộc địa và xâm lược, đã gây ra thiệt hại và đau khổ to lớn cho người dân của nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia châu Á".

Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Murayama kéo dài đến năm 1996, khi ông được kế nhiệm bởi Thủ tướng Ryutaro Hashimoto thuộc Đảng LDP.

Trong thời gian tại vị, chính phủ của ông đã phải đối phó với hai sự kiện khủng hoảng lớn: Trận động đất Hanshin vào tháng 1-1995 và vụ tấn công bằng khí sarin do giáo phái Aum Shinrikyo thực hiện tại hệ thống tàu điện ngầm Tokyo vào tháng 3-1995.

Cố Thủ tướng Murayama rút khỏi chính trường năm 2000, để lại dấu ấn sâu đậm của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người đã đặt nền móng vững chắc cho hòa bình và trách nhiệm lịch sử của Nhật Bản.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ