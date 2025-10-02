Thủ tướng Nhật Bản Ishiba nhận giải ‘chính trị gia đeo kính đẹp nhất’

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba - Ảnh: REUTERS

Theo báo Japan Today, ngày 1-10, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba được trao giải thưởng “người nổi tiếng đeo kính đẹp nhất” ở hạng mục chính trị, trong lễ vinh danh diễn ra tại một hội chợ thương mại lớn về kính mắt và sản phẩm quang học ở Tokyo.

Đây là lần đầu tiên sau 29 năm, một thủ tướng đương nhiệm được chọn ở hạng mục này, kể từ thời Thủ tướng Ryutaro Hashimoto.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Ishiba, 68 tuổi, gọi giải thưởng là “bất ngờ” và chia sẻ rằng đôi khi trong đời cũng có những điều tốt đẹp đến ngoài mong đợi.

Ông cho biết bản thân bắt đầu đeo kính từ một cuộc tranh cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do trước đây, khi được khuyên rằng kính sẽ giúp hình ảnh trở nên mềm mại, thân thiện hơn.

“Điều quan trọng là khiến người khác muốn tin tưởng bạn mà không cảm thấy bị đe dọa hay áp lực”, ông nói.

Ban tổ chức giải thưởng cho rằng diện mạo của ông Ishiba với cặp kính trong các hoạt động chính trị đã trở thành “dấu ấn đặc trưng” của ông. Ngoài bằng khen, ông cũng nhận thêm một cặp kính râm và đã thử ngay tại sự kiện.

Bên cạnh ông Ishiba, giải thưởng còn vinh danh nhà kinh tế học Yusuke Narita, hiện là phó giáo sư Đại học Yale, trong hạng mục kinh tế, và nữ diễn viên Fumino Kimura ở hạng mục giải trí.

Ông Shigeru Ishiba là một chính trị gia kỳ cựu của Nhật Bản, từng nhiều lần giữ chức bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng nông nghiệp trước khi trở thành thủ tướng vào năm 2024. Ông được biết đến với phong cách thẳng thắn, quan tâm đến các vấn đề an ninh và chính sách nông thôn.

Tuy nhiên sau khoảng một năm cầm quyền, vào đầu tháng 9 năm nay, ông Ishiba đã tuyên bố sẽ từ chức do thất bại trong các cuộc bầu cử quốc gia gần đây.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn