Cựu Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự nhận 3,5 tỉ hứa 'chạy án' cho 'trùm' sữa giả

Công nhân đóng hộp thành phẩm sữa giả tại cơ sở sản xuất, chuẩn bị bán ra thị trường - Ảnh: CAND

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 27 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng trăm nghìn hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và bệnh nhân suy thận.

Theo cáo buộc, đường dây này đã tiêu thụ hơn 187.000 hộp sữa giả, tổng doanh thu của 9 công ty hơn 1.177 tỉ đồng, trong đó các bị can để ngoài sổ sách hơn 1.061 tỉ đồng nhằm trốn thuế.

Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty dược Quốc Tế, đồng thời là cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood, bị truy tố về ba tội gồm: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood, cũng bị truy tố ba tội danh trên. Một số người khác bị truy tố về các tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ.

Còn bị can Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nhận hàng tỉ đồng hứa "chạy án" cho doanh nghiệp sản xuất sữa giả.

Hệ sinh thái sản xuất sữa giả cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người bệnh

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2025, Vũ Mạnh Cường cùng đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp, tạo thành một “hệ sinh thái” sản xuất và phân phối sữa trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2021, nhận thấy thị trường sữa mang lại lợi nhuận lớn, Cường và Hà thành lập Công ty Rance Pharma do Hoàng Mạnh Hà đứng tên giám đốc. Sau đó nhóm này tiếp tục lập Hacofood Group, giao cho Vũ Mạnh Cường điều hành.

Để phục vụ hoạt động sản xuất, các bị can xây dựng nhà máy tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội. Nhà máy do Hồ Sỹ Ý trực tiếp quản lý, vận hành dưới danh nghĩa pháp nhân của Rance Pharma và Hacofood.

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn thành lập thêm 9 công ty khác để đứng tên hồ sơ công bố sản phẩm, quảng bá thương hiệu và phân phối hàng hóa ra thị trường.

Kết quả điều tra xác định các sản phẩm của đường dây sữa giả này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng là trẻ sinh non, trẻ thiếu tháng, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và bệnh nhân suy thận.

Trên bao bì, các sản phẩm được quảng cáo chứa nhiều thành phần cao cấp như tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột óc chó, bột macca... Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy thực tế hoàn toàn không có các thành phần này.

Để giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, từ cuối năm 2021, nhóm lãnh đạo công ty đã thống nhất thay đổi công thức sản phẩm so với hồ sơ đã công bố với cơ quan chức năng.

Hai bị can trong vụ án cùng tang vật là những hộp sữa giả bị thu giữ - Ảnh: VTV

Viện kiểm sát cáo buộc Vũ Mạnh Cường và đồng phạm đã sản xuất, tiêu thụ 426 lô sữa giả có giá trị hơn 54 tỉ, thu lợi bất chính gần 40 tỉ.

Không chỉ sản xuất sữa giả, nhóm của Cường còn bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế.

Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2024, Vũ Mạnh Cường đã bàn bạc với các cổ đông, chỉ đạo kế toán và thủ quỹ theo dõi riêng phần doanh thu không kê khai với cơ quan thuế.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu thực tế của 9 công ty trong hệ sinh thái này là hơn 1.177 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhóm của Cường đã để ngoài sổ sách 1.061 tỉ không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 100 tỉ.

Cựu cán bộ công an nhận 140.000 USD và 100 triệu hứa "chạy án"

Ngoài các sai phạm trong sản xuất sữa giả và kế toán, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc thông qua nhiều mối quan hệ để “móc nối”, đưa hối lộ cho một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn nhằm được tạo điều kiện trong việc công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi biết hoạt động của Rance Pharma và Hacofood bị C05 Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa, nhóm bị can đã tìm cách nhờ người can thiệp nhằm tránh bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa đang bị tạm giữ.

Phạm Gia Khải là người tiếp nhận thông tin từ Hoàng Mạnh Hà về việc các công ty bị kiểm tra, thu giữ sản phẩm. Hà nhờ Khải tìm người kết nối, đưa tiền nhờ giúp "chạy án".

Nhận lời, Khải tìm gặp Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch Công ty đầu tư xây dựng Bắc Á) đề nghị giúp cho "trùm" đường dây sữa giả không bị xử lý hình sự. Quân nhận từ Hoàng Mạnh Hà 150.000 USD và hứa tìm người có khả năng, thẩm quyền giúp đỡ không bị xử lý hình sự, cáo trạng nêu.

Sau đó bị can Quân cùng một người khác đã tìm gặp Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nhờ “lo giúp” cho hai công ty sản xuất sữa giả.

Viện kiểm sát cáo buộc dù biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật, Hưng vẫn nhận lời.

Hưng bị cáo buộc hai lần nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD, tương đương gần 3,5 tỉ đồng, từ nhóm của Quân.

Sau khi nhận tiền, bị can Hưng đã đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và "nhờ giúp đỡ".

Quá trình điều tra, Bùi Quốc Hưng khai chỉ nhận 100 triệu đồng, phủ nhận việc cầm 140.000 USD từ Quân.

Tuy nhiên, cáo trạng nêu kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định Bùi Quốc Hưng đã nhận cả 100 triệu đồng và 140.000 USD để “lo giúp việc” cho hai doanh nghiệp sữa theo đề nghị từ Quân.

Từ đó, viện kiểm sát truy tố Bùi Quốc Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm của Quân, Khải bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn