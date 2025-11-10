Cựu Phó chánh án tòa án cấp cao tại Đà Nẵng cùng 27 người sẽ ra tòa ngày 18-11

Cựu Phó chánh án Phạm Việt Cường - Ảnh: Tòa án

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử ông Phạm Việt Cường cùng 27 người trong vụ án xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) và các tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) và TP Huế.

Trong số này, có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 chấp hành viên, cán bộ Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật và 9 bị cáo, đương sự trong các vụ án.

Những người này bị xét xử về các tội đưa và nhận hối lộ, môi giới hối lộ. Hành vi hối lộ xảy ra trong 20 vụ, tổng số tiền 11,4 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 18-11 và diễn ra trong 10 ngày.

Cựu Phó chánh án nhận hối lộ 970 triệu

Theo cáo trạng, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án, kiểm sát viên... đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao thực hiện các hành vi sai phạm.

Ông Phạm Việt Cường bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam khi đương chức Phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, để điều tra về hành vi nhận hối lộ từ tháng 10-2024.

Ông Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo hướng có lợi cho người đưa tiền.

Ông Cường là thẩm phán được phân công xét xử phúc thẩm và giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo thủ tục giám đốc thẩm.

Vụ thứ nhất, thẩm phán Cường nhận 400 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Thu Hà, là nguyên đơn trong vụ tranh chấp đất đai tại Đà Nẵng. Ban đầu tòa sơ thẩm tuyên bà Hà thắng kiện, song phía bị đơn kháng cáo.

Trước phiên tòa phúc thẩm được mở, bà Hà đến phòng làm việc của ông Cường nhờ giúp giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ông Cường đồng ý và nhận 100 triệu đồng.

Tuy nhiên tòa phúc thẩm sau đó đã tuyên sửa toàn bộ bản án, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà.

Tháng 10-2022, bà Hà có đơn đề nghị giám đốc thẩm và lại đến nhờ ông Cường "giúp" theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm.

Thẩm phán Cường đồng ý giúp bà Hà và hai lần nhận tổng số tiền 300 triệu đồng. Các lần đưa tiền, bà Hà đều ghi âm, cáo trạng nêu.

Ông Phạm Tấn Hoàng khi đương chức Phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - Ảnh: Tòa án

Ngày 16-1-2023, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ra kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm vụ kiện của bà Hà.

Ông Cường được phân công là thẩm phán, chủ tọa phiên giám đốc thẩm. Tuy nhiên quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng lại tuyên không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên bản án phúc thẩm.

Bà Hà sau đó làm đơn tố cáo, kèm theo các file ghi âm về quá trình trao đổi, giao dịch với ông Cường.

Vụ thứ hai, ông Cường nhận 220 triệu đồng để xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo Phạm Văn Dũng, Phạm Thành Chung.

Tháng 5-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chung 12 năm tù, Dũng 7 năm tù cùng về tội giết người. Hai người sau đó có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử phúc thẩm do ông Cường làm chủ tọa đã tuyên giảm cho hai bị cáo mỗi người 2 năm tù.

Vụ thứ ba, ông Cường nhận 150 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Minh Phương để giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm của Công ty K-Homes tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Hai vụ còn lại ông Cường nhận 100 triệu để hứa giúp một bị cáo được hưởng án treo trong quá trình xét xử phúc thẩm và nhận 100 triệu để ban hành quyết định giám đốc thẩm 1 vụ án khác.

Trong 5 vụ việc trên, có hai vụ ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do "người có thẩm quyền chỉ đạo". Ông Cường đã trả lại 550 triệu cho người đưa hối lộ, cáo trạng nêu.

Nhận tiền để giảm án cho bị cáo trong vụ án giết người

Một cựu Phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũng bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ là thẩm phán Phạm Tấn Hoàng.

Ông Hoàng là thẩm phán cao cấp, từng làm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng từ cuối năm 2021.

Trong vụ thứ nhất, ông Hoàng bị cáo buộc nhận 140 triệu đồng và hứa giảm án cho một bị cáo trong quá trình xét xử phúc thẩm vụ án giết người.

Tháng 3-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Hoàng Đan 15 năm tù về tội giết người. Bị cáo sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Thông qua các mối quan hệ, chị gái của Đan đã đến gặp Võ Trường Giang (nhân viên VP Luật sư) nhờ "chạy án".

Giang đồng ý, móc nối với Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng giám đốc kiểm tra I, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng).

Trong cuộc trao đổi, Giang nói với Bình rằng nhà bị cáo thuộc diện khó khăn nên chỉ lo được 150 triệu đồng. Bình đồng ý, và thông báo "150 triệu đồng thì được giảm 1,5 năm tù", cáo trạng nêu.

Sau khi nhận tiền, Bình đã đến phòng làm việc của ông Phạm Tấn Hoàng nhờ vả. Ông Hoàng đồng ý giúp bị cáo Đan được giảm 1,5 năm tù.

Sau đó Bình đã 2 lần chuyển tiền vào tài khoản của ông Hoàng, tổng 140 triệu đồng.

Ông Hoàng khi làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo Đan từ 15 năm xuống còn 13 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Ngoài vụ trên, ông Hoàng còn bị cáo buộc nhận hối lộ 80 triệu để xét xử giám đốc thẩm có lợi cho đương sự trong vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, có 20 vụ án xảy ra hành vi đưa, nhận hối lộ và môi giới hối lộ, trong đó có 8 vụ án hình sự, 12 vụ kiện tranh chấp dân sự, kinh doanh, chia thừa kế. Ngoài 2 cựu phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, còn có các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng); Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk); Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk). Nhóm bị cáo bị xét xử tội môi giới hối lộ gồm: Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Hữu Thanh (cựu kiểm sát viên, Phó trưởng phòng 2 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó chánh Tòa dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cựu thư ký phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao)... Nhóm bị cáo bị xét xử tội đưa hối lộ gồm: Dương Anh Sơn (chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes); Hoàng Kiến An (luật sư); Nguyễn Tiến Vy (bị cáo trong vụ án hình sự)...

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ