Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội ra tòa vì lạm thu tiền dạy thêm từ 13 năm trước

Vụ việc xảy ra từ 13 năm trước. Hôm nay (24-3), Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Nội đưa bà Nguyễn Thị Bình, 53 tuổi, cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với cáo buộc lạm thu tiền dạy thêm hơn 1 tỉ.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, 50 tuổi, cựu kế toán của nhà trường, cũng bị đưa ra xét xử về cùng tội danh.

Vụ án này do Công an quận Ba Đình (cũ) khởi tố vào tháng 11-2023, sau 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến tháng 12-2025 Viện kiểm sát ban hành cáo trạng truy tố và nay tòa án đưa ra xét xử.

"Áp giá" dạy thêm cao gấp đôi quy định

Theo cáo trạng, vụ án được điều tra xuất phát từ việc Công an quận Ba Đình (cũ) nhận được đơn tố giác của một cựu giáo viên nhà trường, tố bà Bình có hành vi tạo dựng, giả mạo chứng từ để bớt xén tiền nộp vào ngân sách Nhà nước và lập quỹ trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Bình được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình từ năm 2012.

Năm 2013, UBND TP Hà Nội ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Mức thu tiền học thêm theo thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ giá thu tiền học thêm cụ thể được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm. Mức thu thấp nhất 6.000 đồng một học sinh một tiết với lớp có sĩ số hơn 40 người. Mức thu cao nhất mỗi em 26.000 đồng/tiết với lớp dưới 10 học sinh. Còn lại mức thu dao động từ 9.000 đồng/tiết đến 13.000 đồng/tiết mỗi em.

Quy định của thành phố cũng nêu tiền thu được từ dạy thêm dùng 70% trả thù lao giáo viên trực tiếp dạy, 15% chi phí công tác quản lý của nhà trường và 15% hỗ trợ điện nước, vệ sinh và sửa chữa cơ sở vật chất.

Cáo trạng nêu, năm học 2013-2014, Trường THCS Ba Đình được Phòng Giáo dục và đào tạo quận cấp phép.

Nhà trường đã tổ chức dạy thêm các môn văn, toán, Anh, lý, hóa cho học sinh, 12-48 tiết/tháng tùy khối. Hiệu trưởng Bình chỉ đạo kế toán Nguyệt và thống nhất với các giáo viên thu tiền học thêm 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Trong khi các lớp học đều có sĩ số từ 20 đến hơn 30 học sinh, theo quy định của thành phố chỉ được thu từ 7.000 - 9.000 đồng/tiết/học sinh.

Cơ quan truy tố cáo buộc tổng số tiền nhà trường thu từ dạy thêm hơn 2,1 tỉ đồng, trong đó gần 1,1 tỉ đồng là thu vượt quy định. "Đây là số tiền phụ huynh học sinh có con tham gia học thêm trong nhà trường bị thiệt hại", cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát xác định hiệu trưởng Bình chỉ đạo thu tiền dạy thêm cao hơn mức tối đa quy định đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh trong năm học 2013-2014 là gần 1,1 tỉ đồng.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán Trường THCS Ba Đình tại phiên tòa sáng 24-3 - Ảnh: GIANG LONG

Lập hai hệ thống sổ sách kế toán

Theo cáo trạng, hiệu trưởng Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt lập hai hệ thống sổ sách kế toán "để hợp thức hóa và che giấu khoản thu vượt".

Theo cáo trạng, tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường chi cho các giáo viên dạy thêm và giáo viên chủ nhiệm 70%, tổng 766 triệu đồng.

Số tiền 30% còn lại được để trong chứng từ theo hai hệ thống sổ sách, một sổ đưa vào báo cáo tài chính chính thức, một sổ để ngoài dùng cho chi tiêu và không bị kho bạc và phòng tài chính quận kiểm soát, cáo trạng nêu.

Chứng từ cũng được chia thành hai nhóm tương ứng với hai lớp học thêm. Trên giấy tờ, mỗi nhóm có sĩ số từ 10 - 20 học sinh.

Tại cơ quan điều tra, bà Bình khai trong cuộc họp hội đồng sư phạm đầu năm học đã phổ biến các quy định về dạy thêm của thành phố và thống nhất mức thu 15.000 đồng.

Cựu hiệu trưởng khai mức thu trên dựa vào trung bình của mức thu tối đa và tối thiểu do thành phố đưa ra, làm tròn là 15.000 đồng.

Nhà trường cũng chia các học sinh thành hai nhóm lớp học thêm. Theo bà Bình, việc chia lớp học thêm thành hai là dựa theo học lực của học sinh, có biên bản thỏa thuận với phụ huynh.

Còn bà Phạm Thị Minh Nguyệt khai việc tách hai nhóm lớp học thêm do hiệu trưởng Bình chỉ đạo. Lý do, tách ra sẽ khiến sĩ số của lớp giảm đi và từ đó thu được nhiều tiền hơn vì thực tế nếu để nguyên một lớp với sĩ số 30 - 40 em sẽ chỉ được thu 7.000 đồng/tiết, cáo trạng nêu.

Cơ quan điều tra triệu tập một số giáo viên chủ nhiệm thời điểm 2013 - 2014 của nhà trường. Kết quả lấy lời khai có 12 người khẳng định không chia nhóm học thêm (tách hai nhóm lớp), 4 giáo viên khai có chia nhóm học thêm và 6 người nói không nhớ chia nhóm hay không.

Công an cũng mời phụ huynh lên làm việc, một số người xác nhận có biên bản thỏa thuận với nhà trường, một số người cho biết chữ ký trong biên bản không phải của họ. Tất cả phụ huynh đều không có ý kiến gì về mức 15.000 đồng/tiết học nên không yêu cầu đền bù thiệt hại hay xử lý việc nhà trường thu cao hơn quy định.

Tác giả: Thân Hoàng

