Cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa hàng loạt khách hàng

Bị cáo Trần Tuấn - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo cáo trạng, Trần Tuấn là Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn, thuộc Chi nhánh quận Tân Phú, TP.HCM từ năm 2021.

Khoảng đầu tháng 2 đến 8-2023, Tuấn tham gia các sàn giao dịch vàng ảo bị thua lỗ nên nói dối cần vay tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao.

Tin tưởng là thật nên nhiều khách hàng cá nhân của Ngân hàng ACB đã chuyển tiền cho Tuấn vay mà không biết đã bị Tuấn lừa dối.

Đầu tư sàn vàng ảo thua lỗ, nảy sinh ý định lừa

Cụ thể, đầu tháng 8-2023, Tuấn liên hệ vợ chồng ông Lưu Châu, bà Dụng Thị Ánh hỏi vay 3 tỉ đồng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng trong vòng 3 ngày, Tuấn sẽ trả 10 triệu đồng/lần vay. Vợ chồng ông Châu đồng ý.

Sau đó, Tuấn liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Oanh nói dối vợ chồng ông Châu có căn nhà ở phường Tân Sơn Nhì đang thế chấp tại Ngân hàng ACB vay 3 tỉ đồng và đang muốn bán nhà với giá 3,5 tỉ đồng.

Tin tưởng là thật, bà Oanh giới thiệu cho bà Nguyễn Hồng Nhung mua căn nhà này.

Dù vợ chồng ông Châu không có ý định bán nhà nhưng Tuấn nói dối ký hợp đồng bán nhà chỉ là giả cách để vay 3 tỉ đồng cho Tuấn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, rồi Tuấn sẽ giải quyết hủy hợp đồng đặt cọc nên ông Châu, bà Ánh đã ký hợp đồng đặt cọc nhà với bà Nhung, nhận 3 tỉ đồng rồi chuyển khoản toàn bộ tiền vào tài khoản của Tuấn.

Đến tối cùng ngày, Tuấn đưa ông Phan Tất Hiển (là nhân viên tín dụng Ngân hàng HDBank) đến căn nhà trên, giới thiệu vợ chồng ông Châu là chủ nhà đang cần vay 3 tỉ đồng để tất toán khoản vay tại Ngân hàng ACB. Sau khi tất toán xong khoản vay, Tuấn sẽ giới thiệu ông Châu, bà Ánh vay tiền tại HDBank của ông Hiển. Tin tưởng là thật nên ông Hiển đã đồng ý cho ông Châu, bà Ánh vay 3 tỉ đồng, số tiền được chuyển cho Tuấn.

Tổng số tiền Tuấn chiếm đoạt của ông Châu, bà Ánh và ông Hiển là 6 tỉ đồng. Trong đó, Tuấn đã nạp vào sàn vàng ảo 2,8 tỉ đồng và bị thua lỗ hết, số tiền còn lại Tuấn trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Hàng loạt khách hàng trở thành bị hại

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích Thuận quen biết Tuấn, do bà Thuận là khách hàng cá nhân tại Ngân hàng ACB.

Do Tuấn biết bà Thuận đang có khoản nợ 5,65 tỉ đồng và 2 tài sản thế chấp tại Ngân hàng ACB nên Tuấn nói dối có khách hàng cần tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Tuấn nhờ bà Thuận đứng tên làm thủ tục ký hồ sơ vay 5,65 tỉ đồng làm dịch vụ đáo hạn, mọi chi phí, lãi suất Tuấn sẽ trả thì bà Thuận đồng ý.

Sau đó, Tuấn liên hệ với ông Đặng Bá Long nói dối bà Thuận đang gặp khó khăn về tài chính nên cần thế chấp 2 thửa đất trên để vay 5,65 tỉ đồng, ông Long đồng ý.

Ngày 7-8-2023, ông Long và bà Thuận ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 2 thửa đất, với giá 5,65 tỉ đồng. Bà Thuận nhắn tin báo cho Tuấn biết tiền lãi 3 ngày là hơn 84 triệu đồng thì Tuấn đồng ý. Sau đó số tiền này được chuyển vào tài khoản của Tuấn.

Tuấn đã sử dụng tiền để cá cược bóng đá, đầu tư chứng khoán bị thua lỗ hết.

Ngày 10-8-2023, thông qua ông Trần Thanh Thân giới thiệu nên Tuấn quen biết ông Hồ Tấn Chương. Sau đó, Tuấn tiếp tục gian dối để nhờ bà Thuận ký hợp đồng thế chấp 2 thửa đất trên cho ông Chương vay 5,65 tỉ đồng, thời hạn vay từ ngày 10 đến 12-8-2023, lãi suất 67 triệu đồng. Ông Chương đồng ý nhận thế chấp và chuyển số tiền này cho bà Thuận, sau đó bà Thuận chuyển tiền cho Tuấn để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tổng cộng, ca hai vụ Tuấn đã lừa 17,3 tỉ đồng của 5 bị hại.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn