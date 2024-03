Cựu chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít nhận 64 tỉ từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Quý 1-2024 ngành công an đạt được nhiều kết quả nổi bật Tại cuộc họp báo, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin kết quả công tác ngành công an trong quý 1-2024 đạt được một số kết quả nổi bật như: an ninh quốc gia được giữ vững, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn cho các hoạt động du xuân, đón Tết, du lịch của người dân. Chủ động nắm vững, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan, bảo đảm cao nhất an ninh, lợi ích quốc gia. Tiếp tục xử lý hiệu quả, từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lực lượng công an đã tập trung triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên phạm vi toàn quốc thực sự quyết liệt. "Nhiều đơn vị, địa phương lập chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia; tổ chức điều tra, phá án, làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ công tác được giao; nhiều chuyên án lớn, vụ việc phức tạp được điều tra, khám phá nhanh chóng, tạo dư luận tốt trong nhân dân", ông Xô nhấn mạnh. Trong quý 1-2024, cả nước xảy ra 13.640 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm hơn 15% số vụ so với quý trước), hầu hết các loại tội phạm giảm mạnh so với quý 4-2023. "Bộ Công an tập trung chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm tiến độ đề ra. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Cảnh vệ (sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)... Đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho chủ trương về dự án Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù",tTrung tướng Xô thông tin. Bắt bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu Pháo).