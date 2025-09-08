Cựu cán bộ công an lãnh 14 năm tù vì lừa đảo chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngày 8-9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vương Quốc Tuấn (SN 1980; cựu cán bộ công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú cũ) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, khoảng đầu năm 2022, ông Huỳnh Văn Tý (ngụ phường 11, quận 6, TP HCM cũ) có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng một phần thửa đất số 2138 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (cũ) từ đất sản xuất sang đất ở. Thông qua người quen là Vương Hoàng Lê và Trần Anh Trung, ông Tý gặp Tuấn. Lợi dụng chức danh công an và khoe có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo huyện Bình Chánh, Tuấn cam kết sẽ giúp ông Tý làm thủ tục.

Ngày 3-4-2022, Tuấn cùng ông Tý ký "Hợp đồng dịch vụ" với tổng chi phí hơn 3,2 tỉ đồng, thanh toán làm 4 đợt. Ngay hôm sau, ông Tý đã chuyển 985 triệu đồng cho Tuấn. Nhận tiền, Tuấn đưa 110 triệu đồng cho Trung tiền "môi giới", số còn lại dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tháng 5-2022, ông Tý tiếp tục chuyển thêm 985 triệu đồng (đợt 2). Tuấn vẫn chuyển lại cho Trung 110 triệu đồng, phần còn lại tiếp tục chi tiêu cá nhân. Đến tháng 7-2022, Tuấn thông báo hồ sơ đang được thẩm tra và yêu cầu ông Tý chuyển 656 triệu đồng (đợt 3). Tưởng thật, ông Tý lại chuyển tiền.

Để tạo lòng tin, Tuấn còn đưa cho ông Tý xem một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ghi sai tên. Khi bị phát hiện, Tuấn nói giấy chưa hoàn thiện, sẽ chỉnh sửa rồi giao sau.

Trong năm 2023, Tuấn nhiều lần viết giấy cam kết sẽ hoàn tất hồ sơ hoặc trả lại toàn bộ chi phí nhưng vẫn liên tục viện cớ cần tiền "giải quyết nhanh thủ tục". Tin tưởng, ông Tý tiếp tục chuyển thêm 430 triệu đồng. Tổng cộng, ông Tý đã chuyển gần 3,1 tỉ đồng cho Tuấn nhưng không nhận được kết quả.

Ngày 18-7-2023, Tuấn hứa đến ngày 12-8-2023 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Tuy nhiên, Tuấn sau đó né tránh, không thực hiện nên ông Tý làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với Vương Hoàng Lê và Trần Anh Trung, mặc dù có tham gia soạn thảo hợp đồng và nhận tổng cộng 220 triệu đồng từ Tuấn, song không có sự bàn bạc, thỏa thuận chiếm đoạt với bị cáo. Sau khi biết sự việc, cả hai đã hoàn trả số tiền cho ông Tý nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Tuấn bị buộc bồi thường cho bị hại hơn 2,8 tỉ đồng.

