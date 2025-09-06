Vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế: Chiêu trò moi tiền của Mr Pips cùng nhóm đồng phạm

Bùi Trung Đức (thứ hai từ phải sang) và các đồng phạm khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 4/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử bị cáo Bùi Trung Đức (trú TPHCM) cùng 19 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - đang bị Công an TP Hà Nội điều tra về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”. Tuy nhiên phiên xét xử tạm hoãn để xác minh một số tài liệu vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, quy trình moi tiền của các đối tượng được vạch ra cho các “nhân viên chăm sóc khách hàng” (gọi là sale) ngay khi vào làm. Các đối tượng dùng máy tính đã cài sẵn ứng dụng "Zoiper Free", gọi điện thoại, sử dụng tên giả để nói chuyện để tránh bị phát hiện. Sau khi trao đổi về thông tin cá nhân của khách (bị hại), sale sẽ đánh giá khả năng tài chính, tính cách để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả.

Những lệnh đầu tiên, sale sẽ lựa chọn những mã nào có lãi và tập trung vào mã đó để khách hàng thích thú, đam mê thị trường, thông thường sẽ cho chốt ít và làm nhiều lần để khách liên tục giao dịch. Khi khách bắt đầu đam mê một mã, sale sẽ nâng dần khối lượng, chụp ảnh những tài khoản giao dịch lớn chốt lãi cao để khách xem và tiếc. Sale đưa ra thông tin mã này sẽ tăng hoặc giảm mạnh để khách nâng vốn lên bắt xu hướng. Nếu không đồng ý nâng vốn thì sale sẽ vờ hỗ trợ lãi, đồng thời tiếp tục chụp tài khoản cao. Việc này cứ lặp lại vài lần, khách sẽ bắt đầu nâng dần vốn lên.

Trường hợp khách đồng ý, nhân viên bắt đầu hỗ trợ nâng khối lượng, dồn dập giao dịch, cho lãi nhiều và tiếp tục thỏa thuận vốn. Các đối tượng sale được hướng dẫn hối thúc khách vào khung giờ từ 22 - 24h. Đối với khách đã có kinh nghiệm, nhóm này sẽ đối phó bằng cách cập nhật thông tin thị trường, tư vấn khách hàng giao dịch phù hợp với tài khoản, hướng dẫn một số kinh nghiệm. Khi tài khoản của khách gặp vấn đề, sale sẽ ổn định tâm lý của khách trước, giải thích vì sao cần bao nhiêu vốn để xử lý.

Các sale được đào tạo để "làm cho khách rối" sau đó cắt, đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý, bắt buộc phải có vốn thêm. Sale cũng giả vờ tham gia góp vốn với khách khi tài khoản nguy hiểm để khách cảm thấy có người đồng hành, tài khoản là tài khoản chung chứ không phải giữa tư vấn với khách hàng.

Chiêu cuối, các sale sẽ đổ lỗi cho thị trường không ổn định và xấu chung chứ không phải cá nhân ai.

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu. Các bị cáo "rửa tiền" bằng nhiều hình thức khác nhau như sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng, tiền điện tử USDT...

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra mới chứng minh được 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỷ đồng. Người bị lừa nhiều nhất là một phụ nữ 66 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội với số tiền tới hơn 6,7 tỷ đồng. Trong số tiền chiếm đoạt, Trung hưởng nhiều nhất với 1,35 tỷ đồng, là tiền lương và hoa hồng trong 10 tháng.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định, từ năm 2022, Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt. Bị cáo Đức quản lý chung các văn phòng ở TPHCM, nắm tình hình để đưa ra phương hướng hoạt động.

Bộ phận nhân sự, pháp lý, được Phó Đức Nam - còn gọi là Mr Pips, giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia. Bộ phận Công nghệ thông tin có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị để chuyển địa chỉ IP sang nước ngoài, cài tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo. Nhân viên sale được trả lương 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh số 4 - 5%, tùy số tiền sale lừa được từ các nạn nhân…

