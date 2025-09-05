Thứ trưởng Bộ Công an nói về phối hợp triệt phá các trung tâm lừa đảo tại khu Tam Giác Vàng

Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 5-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2025.

Tại sao trên thế giới nước người ta cũng sử dụng mạng mà bị lừa ít hơn mình?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho hay Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 21%), song một số loại tội phạm vẫn tăng, như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Hiệu quả hoạt động phòng ngừa trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thông, mạng Internet chưa cao, còn sơ hở, bất cập...

Nêu ý kiến sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại Lê Tấn Tới cho rằng một trong những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là công tác tuyên truyền chưa đến được tất cả người dân, nhất là liên quan đến tội phạm trên không gian mạng.

Ông nêu thêm vai trò và sự cảnh giác của các tổ chức xã hội cũng như người dân chưa cao.

"Tại sao trên thế giới nước người ta cũng sử dụng mạng mà người ta bị lừa đảo ít hơn mình? Bởi vì mình mới tiếp cận, chưa hiểu được thủ đoạn lừa đảo nên dễ bị các đối tượng này lừa. Đối tượng bị lừa chủ yếu là người già, trẻ em, là những người không hiểu", ông Tới phân tích.

Ông đề nghị cần phải tăng cường tuyên truyền trên mạng và có hình thức tuyên truyền đến tận người dân bằng nhiều hình thức.

Ông đặc biệt mong các bộ ngành chuyên môn phải tiếp tục quản lý chặt chẽ tài khoản trên không gian mạng, nhất là hiện nay là TikTok, Facebook. Nếu quản lý được vấn đề này, quản lý số điện thoại nữa, công tác phòng, chống tội phạm sẽ hiệu quả hơn.

Dẫn câu chuyện lừa đảo "việc nhẹ lương cao" rồi đưa qua Campuchia, Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nói dù cơ quan chức năng tuyên truyền không có chỗ nào trên thế giới "việc nhẹ lương cao" nhưng tình trạng này vẫn xảy ra.

Theo ông Hoan, nhiều người cao tuổi tại các địa phương bị lừa với những tour du lịch 0 đồng.

"Không có du lịch nào 0 đồng cả, thế nhưng vẫn có nhiều người tin, dù đi du lịch không có tốn tiền thiệt nhưng vô đó đi theo chương trình thì bị ép mua cái này cái nọ, cuối cùng tiền mất tật mang", ông Hoan nói.

Ông đề nghị phải tuyên truyền cho người dân trên mạng, tránh để người dân bị lừa.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - thứ trưởng Bộ Công an - Ảnh: GIA HÂN

Thứ trưởng Bộ Công an: Vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ cả tin để bị lừa đảo

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Long khẳng định năm 2025, hầu hết các tội phạm về trật tự xã hội đều giảm.

Trong đó một số loại tội phạm nguy hiểm như giết người nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, hay các vụ án do các băng nhóm tội phạm kiểu xã hội đen gây ra đều giảm.

Về tội phạm lừa đảo trên mạng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định loại tội phạm này năm qua cũng giảm.

"Vừa rồi chúng tôi đã cử các tổ công tác sang khu vực Tam Giác Vàng phối hợp đấu tranh giải quyết một loạt vụ, các trung tâm lừa đảo ở khu vực này, bắt hàng trăm đối tượng để xử lý", ông Long nêu rõ và cho biết công tác tuyên truyền đã đẩy mạnh hơn.

Ông nhấn mạnh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng rất nhiều quốc gia gặp phải, kể cả châu Âu và Mỹ. Đây là thực trạng chung, khó khăn chung của tất cả các quốc gia chứ không riêng gì Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ cố gắng và đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các nền tảng, từ không gian mạng cho tới báo chí chính thức. Vừa rồi người dân cũng ý thức rất cao nhưng vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ cả tin để bị lừa đảo", ông Long nói.

Ông đề nghị qua các kênh khác nhau, người dân cố gắng tự bảo vệ bản thân, tài sản của mình và phối hợp lực lượng công an trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Thanh tra các dự án có nguy cơ thất thoát, lãng phí đến 30-9 "cơ bản xong" Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thông tin thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng, ngành đang thanh tra 2 chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước. Chuyên đề thứ nhất thanh tra phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước quản lý. Cuộc thanh tra chuyên đề này cơ bản đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành. Chuyên đề thứ hai thực hiện thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí. Việc này đến ngày 30-9 cơ bản xong, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ