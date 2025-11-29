20 người thoát khỏi đám cháy ở thẩm mỹ viện cao 6 tầng

Khoảng 15h30’ ngày 29/11, đám cháy bùng phát tại khu vực hầm giữ xe của một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh. Khói bốc lên nghi ngút che phủ toàn bộ tuyến đường. Thời điểm này bên trong thẩm mỹ viện có 5 khách và 15 nhân viên tháo chạy được ra ngoài an toàn.

Khói từ vụ cháy bao trùm một đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu.

Bảo vệ của thẩm mỹ viện phối hợp với Công an phường dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thể khống chế. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện (trong đó có xe thang) cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Xe thang tiếp cận đám cháy.

Các lực lượng tổ chức hút khói ra khỏi tòa nhà.

Đám cháy được khống chế sau 30'.

Xe thang dập khói từ trên cao.

Lực lượng cấp cứu túc trực tại hiện trường.

Xe cấp cứu được điều động đến hiện trường đề phòng có người gặp nạn mắc kẹt bên trong. Các tổ chữa cháy tiến hành dập lửa vừa thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn bên trong tòa nhà. Sau 30’ đám cháy được khống chế.

Bước đầu xác định không có thương vong về người trong vụ cháy. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Tác giả: Anh Thư - Phan Linh

Nguồn tin: cand.com.vn