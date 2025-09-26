Giải cứu 6 người thoát khỏi đám cháy căn nhà 6 tầng trong hẻm

Chiều 25/9, đám cháy bùng phát tại tầng trệt căn nhà có kết cấu 1 trệt, 1 lửng và 5 tầng lầu trong hẻm 60, đường Lý Chính Thắng, phường Hòa Xuân, TP Hồ Chí Minh.

Đám cháy bùng phát tại tầng trệt căn nhà 5 tầng trong hẻm.

Khu vực cháy là căn bếp nơi chứa nhiều vật dụng sinh hoạt và là nơi đậu chiếc xe ô tô loại 4 chỗ. Lúc này lửa và khói bốc lên bao trùm cửa chính là nơi thoát hiểm duy nhất của những người trong nhà. Nhiều người ở bên trong hoảng hốt la hét cầu cứu.

Nhiều người mắc kẹt trong căn nhà.

Cảnh sát chữa cháy đã giải cứu 6 người thoát khỏi đám cháy.

Đội chữa cháy và CNCH KV 3 đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 17 CBCS xuống hiện trường triển khai chữa lửa và cứu người. Cảnh sát đã bắc thang để tiếp cận những người mắc kẹt và đưa 6 người ta khỏi đám cháy an toàn.

Một tổ chữa cháy đã di dời chiếc xe ô tô ra khỏi khu vực cháy. Sau một thời gian ngắn, ngọn lửa được khống chế. Tổ CNCH đã tìm kiếm các tầng lầu xem có người mắc kẹt bên trong hay không.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu xác định xuất phát từ một bếp gas mini trong khu vực bếp.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn